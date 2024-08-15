 

Мнение «аналитика»: О «курской аномалии»… Кто ответит и чьи головы полетят?

15.08.2024, 2:20, Разное
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За неделю с небольшим «обескровленные» ВСУ нарастили свою группировку в Курской области России в 12 раз. Если в начале вторжения начальник ГШ Валерий Герасимов говорил о 1000 человек, то теперь командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявляет о 12 тыс. чел. Как это масштабное передвижение по единственной пригодной трассе осталось «скрытым» от глаз военной разведки — большой вопрос.

Но не единственный. По сведениям из «кремлёвских источников» ещё большие вопросы появились к большим людям.

Президент России Владимир #Путин хочет знать, на каком из контуров его обманули, утверждает ТГ-канал «Дети Арбата». По его мнению, теперь все «причастные» будут искать возможности оперативно встретиться с секретарём Госсовета РФ Алексеем Дюминым и доложить ему обстановку первыми.

А всё дело в том, что в феврале 2023 года с инспекцией к губернатору Роману Старовойту приезжал ногдашний первый вице-спикер Сената Андрей Турчак, который своим решением «верифицировал» готовность оборудования российско-украинской границы системой укреплений. Кроме того, непонятно, какое решение было принято по командующему грв(с) «Север» генерал-полковнику Александру Лапину и почему в Курск был направлен начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Евгений Никифоров. Очевидно, что доклад Алексея Дюмина президенту станет решающим и предопределит дальнейшую судьбу ряда высокопоставленных начальников, утверждают «Дети Арбата».

Получается, что сейчас сейчас поиск ответственных идёт не постфактум, а параллельно. И «кадровые решения», вероятно, не заставят себя долго ждать.

Полетят только погоны или головы тоже?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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