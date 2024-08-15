 

В погоне за избирателями — Харрис хочет дистанцироваться от непопулярного Байдена

15.08.2024, 1:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Команда Камалы Харрис решила, что ей требуется смена имиджа. Для этого нынешний вице-президент собирается максимально отдалиться от Джо Байдена и в особенности от его непопулярных решений, пишет Axios со ссылкой на её советников. В частности, она собирается подчеркнуть, что намерена бороться с инфляцией и ростом цен, одними из самых слабых мест политики нынешней администрации.


AP

Вице-президент Камала Харрис планирует дистанцироваться от нынешнего главы государства по ряду вопросов, в частности, от его непопулярных решений в экономике, пишет Axios со ссылкой на её советников.

Для этого она собирается по-новому подойти к проблемам среднего класса. В ближайшее время она должна выступить со своей первой политической речью на съезде Демократической партии в Чикаго. Сообщается, что именно там она представит себя стране и расскажет о том, как она собирается этой страной управлять. 

Интересно, что сама Харрис не говорит об этом публично, однако её советники передают информацию в частном порядке. Они признают, что вице-президент хочет порвать с Байденом по непопулярным вопросам. И на первом месте в этом списке идёт рост цен. 

По данным издания, уже в пятницу начнёт действовать этот тщательно продуманный план. Харрис должна будет рассказать о своих планах по снижению стоимости здравоохранения, жилья и продуктов питания, при этом заострив внимание на том, как она «возьмётся за корпоративное завышение цен». 

Говорят, что Харрис была в восторге от недавнего опроса, согласно которому, в вопросах экономики ей доверяют больше, чем Дональду Трампу. Теперь для неё очень важно, чтобы её воспринимали отдельно от Байдена в вопросе инфляции, который является самым главным в этой кампании. 

Axios отмечает, что по словам советников, кандидат от демократов не хочет, чтобы её воспринимали в связке Байден-Харрис, и таким образом судили о ней по результатам работы нынешней администрации. Это неудивительно, учитывая, что по данным Гэллапа, 80% взрослого населения США недовольны нынешним курсом развития страны. 

Кроме того, решено, что Харрис не будет действовать с оглядкой на прошлое и демократию, как это делал Байден. Вместо этого общим лозунгом её кампании будет «Завоёвывай будущее». 

На четверг запланирована первая совместная поездка Джо Байдена с Камалой Харрис с тех пор, как нынешний глава государства вышел из президентской гонки почти месяц назад. 

Издание сообщает, что большая часть плана команды Харрис состоит в том, чтобы объяснить избирателям, что опыт её работы в Белом доме помог ей изменить своё мнение по существующим вопросам. Да, когда она баллотировалась на пост президента в 2019 году, она думала иначе, например, выступала за декриминализацию незаконного пересечения границы. Но теперь всё будет по-другому. 

Харрис также будет поддерживать популярные идеи Трампа. В частности, речь идёт об отмене налога на чаевые, который с радостью принимают в Неваде, одном из самых колеблющихся штатов. Но в таком случае, возникает резонный вопрос, а во что Харрис верит на самом деле?

Камала понимает, что большинство людей мало, что знают о ней, объясняет Axios. Поэтому в ближайшие три месяца ей нужно заявить о себе по максимуму, и здесь все средства хороши. Например, она будет делать акцент на стоимости продуктов питания, чтобы показать, что она ближе к народу, чем Трамп. 

Ожидается, что она объявит борьбу с инфляцией своей главной задачей, а также будет подчёркивать своё стремление к укреплению среднего класса. Для этого она обязательно не раз расскажет о своём происхождении, о том, что её мать всегда работала, но у них не было своего дома, пока Харрис не пошла в старшую школу. Она также обязательно напомнит про то, как работала в McDonald’s, когда училась в университете. 

Некоторые из её бывших сотрудников утверждают, что несмотря на попытки Харрис сменить имидж и сделать акцент на изменения в политике, по сути, она останется демократом от Байдена, даже если надеется преуменьшить это в некоторых областях.  


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