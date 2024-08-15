В погоне за избирателями — Харрис хочет дистанцироваться от непопулярного Байдена

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Команда Камалы Харрис решила, что ей требуется смена имиджа. Для этого нынешний вице-президент собирается максимально отдалиться от Джо Байдена и в особенности от его непопулярных решений, пишет Axios со ссылкой на её советников. В частности, она собирается подчеркнуть, что намерена бороться с инфляцией и ростом цен, одними из самых слабых мест политики нынешней администрации.



AP

Вице-президент Камала Харрис планирует дистанцироваться от нынешнего главы государства по ряду вопросов, в частности, от его непопулярных решений в экономике, пишет Axios со ссылкой на её советников.

Для этого она собирается по-новому подойти к проблемам среднего класса. В ближайшее время она должна выступить со своей первой политической речью на съезде Демократической партии в Чикаго. Сообщается, что именно там она представит себя стране и расскажет о том, как она собирается этой страной управлять.

Интересно, что сама Харрис не говорит об этом публично, однако её советники передают информацию в частном порядке. Они признают, что вице-президент хочет порвать с Байденом по непопулярным вопросам. И на первом месте в этом списке идёт рост цен.

По данным издания, уже в пятницу начнёт действовать этот тщательно продуманный план. Харрис должна будет рассказать о своих планах по снижению стоимости здравоохранения, жилья и продуктов питания, при этом заострив внимание на том, как она «возьмётся за корпоративное завышение цен».

Говорят, что Харрис была в восторге от недавнего опроса, согласно которому, в вопросах экономики ей доверяют больше, чем Дональду Трампу. Теперь для неё очень важно, чтобы её воспринимали отдельно от Байдена в вопросе инфляции, который является самым главным в этой кампании.

Axios отмечает, что по словам советников, кандидат от демократов не хочет, чтобы её воспринимали в связке Байден-Харрис, и таким образом судили о ней по результатам работы нынешней администрации. Это неудивительно, учитывая, что по данным Гэллапа, 80% взрослого населения США недовольны нынешним курсом развития страны.

Кроме того, решено, что Харрис не будет действовать с оглядкой на прошлое и демократию, как это делал Байден. Вместо этого общим лозунгом её кампании будет «Завоёвывай будущее».

На четверг запланирована первая совместная поездка Джо Байдена с Камалой Харрис с тех пор, как нынешний глава государства вышел из президентской гонки почти месяц назад.

Издание сообщает, что большая часть плана команды Харрис состоит в том, чтобы объяснить избирателям, что опыт её работы в Белом доме помог ей изменить своё мнение по существующим вопросам. Да, когда она баллотировалась на пост президента в 2019 году, она думала иначе, например, выступала за декриминализацию незаконного пересечения границы. Но теперь всё будет по-другому.

Харрис также будет поддерживать популярные идеи Трампа. В частности, речь идёт об отмене налога на чаевые, который с радостью принимают в Неваде, одном из самых колеблющихся штатов. Но в таком случае, возникает резонный вопрос, а во что Харрис верит на самом деле?

Камала понимает, что большинство людей мало, что знают о ней, объясняет Axios. Поэтому в ближайшие три месяца ей нужно заявить о себе по максимуму, и здесь все средства хороши. Например, она будет делать акцент на стоимости продуктов питания, чтобы показать, что она ближе к народу, чем Трамп.

Ожидается, что она объявит борьбу с инфляцией своей главной задачей, а также будет подчёркивать своё стремление к укреплению среднего класса. Для этого она обязательно не раз расскажет о своём происхождении, о том, что её мать всегда работала, но у них не было своего дома, пока Харрис не пошла в старшую школу. Она также обязательно напомнит про то, как работала в McDonald’s, когда училась в университете.

Некоторые из её бывших сотрудников утверждают, что несмотря на попытки Харрис сменить имидж и сделать акцент на изменения в политике, по сути, она останется демократом от Байдена, даже если надеется преуменьшить это в некоторых областях.