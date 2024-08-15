“Карты раскрыты” – прячущая любовника Бузова больше не стала молчать о случившемся

Вернувшись в Россию после долгих съемок нового шоу в Колумбии, Ольга Бузова не стала тратить время на отдых из-за плотного графика. В перерыве между моторами телезвезда успевает выходить на связь с поклонниками в популярной социальной сети и демонстрировать эксклюзивные кадры со съемок, а также намекать на новый роман. Например, недавно знаменитость выложила снимок, на котором запечатлена в объятиях некоего мужчины, и написала: “Боже, я счастлива”. Но потом прячущая любовника Бузова, заинтриговав поклонников, как ни в чем не бывало продолжила рассказывать о других важных событиях в жизни.

В частности, Ольга сообщила, что недавно случились съемки новогоднего фильма “Звезды в Сибири”, где она исполнила одну из главных ролей. Некоторое время эту новость ей приходилось скрывать от публики. Кстати, помимо Бузовой, в проекте приняли участие Тимур Батрутдинов, Клава Кока, Дмитрий Маликов, Дмитрий Брекоткин и Сергей Светлаков.

“Все карты раскрыты. В кино с 5 декабря”, – рассказала 38-летняя знаменитость, опубликовав кадр, сделанный на съемочной площадке.

Ранее таролог нашел объяснение тому, почему Ольга Бузова так тщательно скрывает нового любовника от общественности, хотя ранние романтические отношения она охотно демонстрировала. Слова эксперта приводили “Дни.ру”.