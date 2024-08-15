Химические пилинги летом – а можно ли?
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Каждая представительница прекрасного пола мечтает о красивой и здоровой коже. Особое внимание женщины уделяют своему лицу. Но все ли процедуры одинаково полезны, рассказывает дерматолог-косметолог Александра Солдатова.
Химический пилинг: плюсы и минусы
Абсолютные противопоказания для пилингов в любое время года, особенно летом:
- Аллергия на компоненты: например, аллергия на салицилаты перед салициловым пилингом.
- Активные проявления вирусных инфекций. Особенно если это герпес, перед процедурой необходимо пройти противовирусную терапию. При этом солнце является фактором, обостряющим вирусные заболевания.
- Нельзя делать пилинг за две недели до и после процедуры загара — сеансы в солярии или пребывание под прямым солнечными лучами.
- Использование наружно: ретинол, солкодерм, жидкий азот, средства с резорцином. При использовании ретинола наружно 3-4 недели нельзя делать пилинг.
- Травматизация кожи — удаление волос воском, удаление образований на коже лица, воспалительные элементы, в том числе акне.
- Заболевания кожи в активной стадии, например, обострения атопического дерматита.
Относительные противопоказания для пилингов летом:
- Употребление бета-каротинов: в БАДах или употребление большого количества продуктов их содержащий, например, морковный сок в больших количествах. Также в некоторых случаях употребление большого количества грейпфрутового, апельсинового сока, лаймов, лимона.
- Использование наружно: ретинол, оксид цинка, солкодерм, проспидин, средства с резорцином.
- Принимаемые антидепресанты, иммуносупрессоры, НПВС, антибиотики — перед сеансом необходимо проконсультироваться с врачом проводящим процедуру.
- Склонность к образованию пигментных пятен. Это очень важно для людей проживающих в климате, где солнце активно меньшую часть года, например, с апреля по сентябрь, соответственно: летом, весной и в сентябре-октябре -нельзя делать травмирующие процедуры пациентам с III, IV, V, VI фототипом кожи, либо делать строго у специалиста, с разрешения врача-дерматолога-косметолога.
- Сухой тип кожи, кожи с куперозом, кожа в периоде менопаузы. Данные пункты обсуждаются также с врачом проводящим процедуру.
- Процентное содержание кислоты в пилинге более 5%.
Естественно летом мы не проводим все пилинги, которые приводят к длительной эритеме, требуют некоторого периода реабилитации, когда желательной не выходить из дома 2-3 иного 14 дней.
Особенно хочется уточнить, что после периода реабилитации нельзя оставлять кожу не защищенной от солнца еще на 14 дней минимум, в совокупности мы получаем до 1 месяца или больше, когда пациенту нельзя посещать жаркие страны с очень активным солнцем. Учитывайте это и не надейтесь что «все обойдется». К таким пилингам будут относиться гликолевый, ретиноловый пилинг, салициловый, пилинг Джесснера, ТСА пилинг и некоторые другие, например, пилинги с молочной.
Однако, есть замечательные пилинги, которые я бы могла рекомендовать на лето. Это янтарный пилинг и феруловый пилинг.
Янтарный пилинг
Мой самый любимый. Он как бы запечатывает чешуйки рогового слоя эпидермиса, после чего кожа становится сияющей, блестящей. Пилинг можно делать раз в неделю, или раз в 2 недели, если у вас чувствительная кожа. Можно делать практически всем. Хорошо сочетается с увлажняющими уходовыми процедурами в кабинете косметолога. А также со средствами с витамином С.
“Отлично справляется со своей задачей если нужна процедура “на выход”, шелушение в течение всего курса минимальное, действует янтарная кислота как средство стимулирующее кожу к обновлению”, – считает дерматолог.
Феруловая кислотаНа данный момент встречается и в уходовой косметике, является эффективным средством в любое время года, для борьбы с пигментацией. Также придает коже сияние, даже если это просто крем с феруловой кислотой.
Также пилинги могу быть в виде “сборки” нескольких кислот в одном средстве. Производители обычно маркируют их как средства для чувствительной кожи, но вы все равно должны перед этим сделать тест пробу, которая обычно существует как отдельное средство. Например, в бренде pH formula есть средство предпилинг, который сам по себе является “полноценным пилингом” для людей с чувствительной кожей.
Если учитывать домашние линейки косметики, то стоит отметить, что в них производитель учитывает разрешенное процентное соотношение кислот для домашних средств. Например, пад-диски (или другие формы средств) с салициловой кислотой могут быть не более 2 % -это максимальная разрешенная концентрация.
Домашние средства с кислотами могут выполнять функцию поддерживающей терапии после пилингов, или быть подготовкой к процедурам. Замечательно работают средства с фруктовыми кислотами, или с AHA кислотами.
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