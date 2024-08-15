Мнение: Средний возраст автомобилей в США, запрет бензиновых авто и отказ бизнеса от зелёных обязательств

1. США имеет стойкую репутацию самой автомобильной страны мира. Это и неудивительно — общественный транспорт развит там плохо, при этом ходить пешком тоже не вариант, так как во многих районах нет тротуаров, а в других тротуары есть, но они оккупированы агрессивными получателями пособий.

Несмотря на это, средний возраст автомобилей в США примерно такой же, как и у нас. Американцы, которые покупают новую машину раз в три года, в меньшинстве — столь частая замена транспорта не по карману среднему жителю США. Цитирую из письма читателя:

Мне кажется, охладить трахание людей, возмущённых ростом среднего возраста машин, могло бы сравнение с таковыми в других странах. А то ведь они заведомо подразумевают что а) он там в разы меньше б) он с каждым годом уменьшается.

В статье по ссылке, а ещё лучше в приложенном рисунке из этой статьи, видно, что в Штатах средний возраст машин 12,6 года. Это ниже, чем 15,2 года для России, значительно ближе к нашим цифрам, чем ожидают любые восклицатели. Кроме того, это сумма пассажирских авто и лёгких грузовиков. Чисто по пассажирским авто средний возраст машин в США достиг 14 лет. И, как видно, все цифры неуклонно растут.

Наверное, в России в ближайшие годы этот показатель вырастет резче, чем в США. Это нам приходится создавать автопроизводство в условиях тотальных санкций, а не им. Но через несколько лет, когда автопром оживёт, есть шанс на стабилизацию и разворот тренда.

2. Дзен-канал «Время и цивилизация» указывает, что «морально устаревший» транспорт раньше не запрещали, а новые эффективные виды транспорта сами себе пробивали дорогу. С электромобилями почему-то не так — их зелёным бесам приходится насаждать насилием (ссылка):



…история не знает примеров того чтобы где-то запрещали СТАРЫЙ вид транспорта в пользу НОВОГО. Допустим, когда в Российской империи появились автомобили, никто не запрещал конку, а напротив, конка пыталась запретить конкурента. То есть никому в голову не приходило запрещать лошадей на предыдущем этапе смены транспортной формации: с живой лошадиной силы на механическую. Обратные случаи были, когда запрещали машины. А вот коней никто не запрещал, и в конце концов автомобили выиграли конкуренцию, и лошади отошли.

Вместе с лошадьми отошел один из главных аргументов противников автомобилей тех лет: как же так, везде будут автомобили? Они же будут пугать лошадей! Решили проблему лошадиного испуга избавлением от лошади. А если все так, то зачем все эти запреты и такая агрессивная компания? Конкуренция все сама сделает, ей только волю дай. В природе такое называется естественным отбором, выживает сильнейший и лучший. Значит, если с электротранспортом все хорошо, зачем ему это? <…>

В итоге потребовалось около 50 лет, прежде чем автомобиль превратился из роскоши в средство передвижения. А, впрочем, возможно, что и больше. Тут как смотреть и относительно какого региона мира. <…>

Так вот, что касается современного зеленого транспорта, почему у меня такое ощущение, что все эти электромобили находятся где-то на этапе между «паровой телегой» и «первым прототипом современного автомобиля». Свою функцию выполняли обе машины, между прочим, но есть маленький, совсем прям незначительный нюанс. Ездить на современном бензиновом движке и паровой телеге или зеленой батарее… Три разные вещи. Я уже молчу о том, что зеленая батарея на самом деле не зеленая…

3. Читатели пишут:

Air New Zealand стала первой крупной авиакомпанией, отказавшейся от ранее взятых на себя климатических обязательств. Объявленная два года назад цель снизить выбросы углекислого газа к 2030 году на 29% больше не действует (ссылка). Правда, цель стать углеродно-нейтральной к 2050, по заявлению менеджмента, остаётся в силе. Но до 2050 остаётся больше четверти века, текущий менеджмент немолод, возможно, не планируют дожить до 2050…

Подобных новостей за последнее время было немало, различные компании по-тихому сворачивают взятые ранее на себя «зелёные» обещания. Однако это не значит, что зелёные бесы терпят поражение. Напротив, вспыхивающие то там, то здесь очаги сопротивления характерны для подобных кризисов: общее направление движения Запада остаётся прежним, к деиндустриализации и деградации.