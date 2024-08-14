 

Счета заблокированы: у Веры Сотниковой серьезные проблемы

14.08.2024, 23:35, Разное
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В последнее время все чаще вскрываются проблемы знаменитостей с налоговой службой (ФНС). У многих артистов образовываются многомиллионные долги, некоторые персоны доводят ситуацию до серьезного кризиса – заводятся административные и уголовные дела.

Но у Веры Сотниковой не настолько все критично, однако проблемы все-таки серьезные. Как сообщил телеграм-канал “Звездач”, ФНС приостановила все операции по счету компании, принадлежащей 64-летней артистке. Как отметили журналисты, актриса является единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью.

Также им стала известна причина такого решения налоговой службы в отношении Веры Сотниковой. Издание отмечает, что все дело в отсутствии налоговой декларации. Артистка не подает ее уже второй год. Кроме того, у звезды российского кино есть задолженность, правда, небольшая – всего 500 рублей.

Вера Сотникова – актриса, которая приняла участие в более чем 50 кинопроектах. Среди ее работ – роли в таких фильмах, как “Откройте, милиция” (2009), “Пятый угол” (2001), “Королева Марго” (1996), “Курьер” (1986), “Самая обаятельная и привлекательная” (1985). Новому поколению артистка известна по участию в шоу “Битва экстрасенсов” в качестве эксперта-наблюдателя.


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