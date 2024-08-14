Неоново-розовые ногти – яркая новинка августа: особенности и самые модные дизайны топового маникюра

Тренды в маникюре меняются точно так же, как в одежде, прическах и макияже. В августе все еще можно выйти из зоны комфорта и попробовать яркие цвета, которые зимой чаще всего неуместны. В тренде августа-2024 – неоновые розовые ногти. Дерзайте, приветствуйте новинку последнего месяца лета.

Какой дизайн выбрать

Если вы не знаете, какому дизайну отдать предпочтение в первую очередь, опирайтесь на классику – френч. Только белый и нюдовый замените на все оттенки розового.

Или такой вариант. Отлично подходит для офиса.

Любительницы более романтических дизайнов не должны упускать из виду омбре. Это сочетание двух цветов, плавно переходящих один в другой. Выберите неоновый розовый и дополните его пудровым розовым. Получится идеально.

Нюд в сочетании с неоном тоже хорошо выглядит, подчеркивает идеальный летний загар.

Если для вас неоновый розовый – слишком смело, смягчите его комплементарным оттенком, например оранжевым. Оранжевый уравновесит броский розовый и не будет цеплять глаз, отвлекая от дела. Между тем вы остаетесь на пике моды.

Самые большое пространство для воплощения фантазий дает, конечно, сплошное покрытие.

Тут вы можете нанести в качестве дополнительных элементов геометрические узоры, стразы, цветочные мотивы.

Стразы, кстати, только усилят вау-эффект маникюра. Если это про вас, смело украшайте пальчики стразами.

Имейте в виду, что такой яркий маникюр не требует дополнительных украшений.