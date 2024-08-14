Мнение: Как китайские авиакомпании выиграли из-за санкций, дедолларизация в ШОС и рост цен на газ

1. Вступив в санкционную войну против России, европейцы выстрелили себе в крыло. В ответ на агрессивные санкции Евросоюза Россия закрыла воздух для авиакомпаний из вражеского лагеря. Китайские авиакомпании воспользовались этим, чтобы придушить европейских конкурентов (ссылка):



Китайские авиакомпании увеличивают свою долю рынка на международных маршрутах между Европой и Азией, поскольку, в отличие от западных компаний, используют российское воздушное пространство. Об этом пишет Reuters.

British Airways заявила в четверг, что прекратит полёты из Лондона в Пекин на год с конца октября по коммерческим причинам, а в прошлом месяце приостановила один из своих двух ежедневных рейсов Лондон-Гонконг на тот же период.

<…> …в 2022 году китайские авиаперевозчики продолжили использовать более короткие северные маршруты в Европу и Северную Америку через обширное воздушное пространство России.

Напротив, авиакомпаниям Европы, США и других стран Москва или их собственные правительства запретили полёты в российское воздушное пространство или же они предпочитают не пролетать над ним из соображений безопасности.

Это увеличило ценовое преимущество китайских авиакомпаний и позволило им занять большую долю на международном рынке.

Прямые перелёты в Китай закрывают не только британские, но и немецкие, и французские авиакомпании (ссылка):

О прекращении прямых рейсов в Китай объявили British Airways и Virgin Atlantic Airways. Ранее Lufthansa и AirFrance-KLM сообщили о потере рынка и обвале спроса на билеты.

Из-за того, что Россия закрыла свое воздушное пространство для европейских авиакомпаний, длительность полета и цены на билеты в Китай выросли на треть. К примеру, стоимость перелетов из европейских столиц стала вдвое выше, чем из Москвы, а количество полётов из Европы в Азию с 2019 года упало на 26%.

2. Россия, в целом, добилась дедолларизации нашей внешней торговли со странами ШОС, то есть с Китаем, Индией и с большей частью других незападных значимых стран Евразии (ссылка):



По итогам первых четырех месяцев 2024 года доля расчетов в национальных валютах между Россией и странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысила отметку в 92 процента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит «Интерфакс».

При этом, как уточнил глава государства, Россия и страны ШОС (помимо РФ в объединение входят Китай, Индия, Пакистан, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан) продолжают наращивать использование нацвалют во взаимных расчетах. На этом фоне Путин призвал и дальше увеличивать долю подобных транзакций.

Он также напомнил участникам объединения о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма. Это повысит безопасность проводимых транзакций и упростит торговлю внутри объединения.

Несколько ниже показатель дедолларизации в торговле с Азербайджаном, не входящим в ШОС – 73% расчётов происходит в национальных валютах (ссылка).

3. Из-за известных событий, происходящих рядом с ключевой газораспределительной станцией в Курской области, цены на газ ожидаемо выросли (ссылка):

В понедельник, 12 августа, цены на газ в Европе подскочили. Утром стоимость тысячи кубометров составляла 460 долларов, но за несколько часов цена резко выросла. К середине дня сентябрьские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах торговались по 491,02 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Это максимальный уровень с декабря 2023 года.

Кому выгоден такой рост? России выгоден, однако поставки нашего газа оказались под угрозой, да и не факт, что в условиях санкций мы сможем заметно нарастить прокачку по газопроводам, в отличие от морских поставок СПГ. Рост цен на рынке СПГ приведёт к росту прибылей российских компаний, которые работают в этом сегменте.

Однако привилегированный доступ на рынок Европы захватили в 2022 году США, и именно американцы могут больше всего заработать на росте цен на газ (ссылка):

Конкуренция Европы с Азией за поставки СПГ может еще больше ужесточить рынок. По данным отслеживания судов, импорт СПГ в Европу резко сократился в июле, в то время как Азия получила наибольшее количество ежемесячных партий США с 2021 года.

По данным S&P Global Commodity Insights, снижение спроса на СПГ в Азии в этом месяце, отчасти из-за снижения температуры и усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке, меняет прибыльность маршрутов транспортировки СПГ, «открывая потенциал для перенаправления большего количества грузов из США в Европу».

Впрочем, есть и ещё одна категория потенциальных выгодоприобретателей. Если условный британский лорд знал о готовящейся провокации, он мог сделать большую ставку на газовом рынке и сорвать на этом огромный куш. Техническая возможность, во всяком случае, у британцев была, а что касается законности и морали, то тут, полагаю, ничего дополнительно про Британию пояснять не надо.