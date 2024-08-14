Жженый апельсин и насыщенный сливовый: трендовые тенденции оттенков ногтей на осень-2024

Солнечный сезон принес нам все: от сочного фруктового маникюра до приторно-сладких мороженых и самых великолепных приглушенных пастельных оттенков. Но все это меняется в зависимости от сезона. Как обычно, когда погода становится немного прохладнее, цвета маникюра переходят на темную сторону.

Сливочно-желтый

Это один из цветов, который приобрел наибольшую популярность в последние месяцы и уверенно переходит в грядущий осенний сезон. Это маслянистая версия желтого идеальна для тех, кто ищет чего-то более яркого, но без эксцентричности.

Насыщенный сливовый

Этот тренд оценят любительницы темных лаков. Следует отдавать предпочтение насыщенным сиренево-фиолетовым оттенкам с легким мерцанием. Именно эти светоотражающие частички задают образу настроение и притягивают взгляд к вашему осеннему маникюру. Кроме того, подобное оформление придает нотку мистической таинственности и прекрасно подходит для вечеринок.

Металлик

Если вы ищете современный и неповторимый стиль в своем маникюре, то вам следует сделать выбор в пользу металлических оттенков. На данный момент такие лаки представлены в широкой цветовой гамме, и вы можете выбрать оттенок, наиболее соответствующий вашему осеннему образу и настроению.

Элегантный красный

Если в маникюре есть одна тенденция, на которую никогда не будут вешать ярлык старомодности, то это, несомненно, красный цвет. Он хорошо смотрится на всех оттенках кожи, отлично гармонирует со всеми оттенками волос. Но наиболее потрясающе такой маникюр подчеркивает красоту брюнеток с бледным оттенком кожи.

Темно-синий

Этот тон является синонимом элегантности и с наступлением осени становится бесспорной частью нашего гардероба и аксессуаров. Кроме того, этот цвет хорошо смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях. Он придаст изюминку сдержанным осенним образам.

Оливково-зеленый

Это еще один из цветов, который будет актуален в следующем сезоне. Он очень близок к осенней гамме, идеально подходит для первой половины сентября. Несмотря на то что этот оттенок кажется довольно простым и сдержанным, будьте уверены, что он привлечет внимание окружающих.

“Глазированный пончик”

Вот такое интересное название получил маникюр в нежно-розовых перламутровых оттенках с добавлением фиолетовых переливов. Этот тренд также распространился на такие цвета, как шоколадно-коричневый и оливково-зеленый. Чтобы перламутровое покрытие смотрелось максимально эффектно, его рекомендуется наносить поверх белого фона.

Шоколадно-коричневый

Это один из тех оттенков, которые наиболее востребованы осенью. Он особенно хорошо подходит для середины сезона, когда уже достаточно прохладно и хочется теплых ноток в образе.

Это отличная промежуточная альтернатива таким популярным цветам, как красный или черный.

Жженый апельсин (главное фото)

Этот цвет был безумно популярен в прошлом году, и эта осень не станет исключением. Этот потрясающий оттенок напоминает падающие листья и тыквы, с которыми ассоциируется осенний сезон. Маникюр, выполненный в таком цвете, согреет и поднимет настроение в прохладный пасмурный день.