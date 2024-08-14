 

“Набедокурил” – Ефим Шифрин остался без денег из-за постыдного поступка

14.08.2024, 20:15, Разное
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В недавнем интервью
68-летний Ефим Шифрин вспомнил инцидент, произошедший в его бурной молодости. Артист не стал вдаваться в подробности, но признался, что, приехав в Москву на обучение, совершил поступок, из-за которого лишился стипендии.

Будущему юмористу было стыдно рассказать о случившемся родителям, которые не могли снабжать его деньгами. “Набедокурил”, – сказала знаменитость. В итоге Ефим Шифрин на некоторое время остался без денег. “Я целый месяц жил вообще без всяких…” – рассказал артист.

Однако Ефим Шифрин не может сказать, что то время было наполнено грустными моментами. Напротив, в тот период он был счастлив. “Рядом со мной были однокурсники, были друзья, я не был голоден, хотя тогда бы запаслись сухарями и распределили картошку на весь месяц”, – вспомнил артист.

В том числе благодаря тому времени Ефим Шифрин понял, что для настоящего счастья не нужны деньги. “Для счастья нужны друзья, любимые люди и абсолютное ощущение своей нужности”, – отметил актер.

Напомним, Ефим Шифрин был женат лишь однажды – в возрасте 26 лет. Тот брак не был продолжительным. Несмотря на то, что артист больше никогда не связывал себя узами брака и не имеет детей, он не может назвать себя одиноким человеком.


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