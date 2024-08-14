 

Бывший чиновник мэрии Москвы, в 1999 году санкционировавший появление площади Европы, получил 5 лет за госизмену

14.08.2024, 19:33, Разное
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Бывший чиновник мэрии Москвы Егор Ермилов получил 5 лет по статье о государственной измене за то, что он в 1999 году санкционировал создание площади Европы, недавно переименованной в площадь Евразии.

72-летнему жителю Подмосковья вменили сотрудничество с иностранными правительствами.

Следствие установило, что в декабре 1999 года Ермилов подписал соглашение с чиновниками из Бельгии, которое предусматривало создание объекта городской инфраструктуры в честь так называемого «единства Европы». С ведома чиновника и при его одобрении в 2000-2002 годах в районе Дорогомилово построили площадь, на которой расположили колонны с флагами недружественных государств, а также скульптуру «Похищение Европы» с фонтаном. Последний, как отмечается в материалах дела, обладает разноцветной подсветкой и таким образом пропагандирует символику одной из экстремистских организаций среди несовершеннолетних.

С учётом возраста подсудимого, суд применил статью 64 УК и снизил срок с минимальных 12 лет до 5 лет лишения свободы. Бывший чиновник активно сотрудничал со следствием – в частности, он назвал имена и приметы лиц, подписывавших преступные договорённости с бельгийской стороны. Вскоре их объявят в международный розыск.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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