 

Волочкова прошлась по россиянам из-за слов о квартире Долиной: Сидят в своих трущобах

14.08.2024, 18:35, Разное
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В недавнем интервью Волочкова подчеркнула, что Долина — это не только талантливая певица, но и человек, который много сделал для отечественной культуры. Она отметила, что сама недавно столкнулась с подобной ситуацией: ее телефон и телеграм-канал были взломаны с целью доступа к банковским счетам. К счастью, банки заметили подозрительные действия и предотвратили финансовые потери.

Волочкова выразила свою поддержку Долиной. “Я с большим уважением отношусь к Ларисе. Я просто её обожаю, уважаю и люблю”, — заявила балерина. Она напомнила, что певица была на ее свадьбе в Юсуповском дворце, что подчеркивает их дружеские отношения.

Однако не все пользователи соцсетей отнеслись к ситуации с сочувствием. Многие из них начали критиковать убранство квартиры Ларисы Долиной, считая его вычурным и безвкусным. Анастасия Волочкова не могла оставить эти комментарии без внимания. В ответ на критику она сказала: “Вы говорите, что комментаторы что-то говорят против убранства квартиры Ларисы? А кто они такие? Просто люди, которые сидят в своих трущобах и осуждают убранство звезд?”.

Балерина призвала общество не мерить людей по размеру их квартир или роскоши, а обращать внимание на доброту и человечность. Она добавила: “Мои мужчины меряются размерами букетов белых роз, яхтами, самолетами и добропорядочностью. Вот самое главное — оставаться людьми при любых обстоятельствах”.

Ситуация с Ларисой Долиной стала резонансной новостью. Певица продала свою квартиру в Москве и перевела деньги мошенникам, которые действовали из-за границы. По предварительным данным, площадь ее пятикомнатной квартиры в Хамовниках составляет 236 квадратных метров, а стоимость — около 150 миллионов рублей.


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