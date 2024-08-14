В принципиальном конфликте семьи покойного Шатунова и Разина поставлена жирная точка

“Юра с нами!”, — такими словами Светлана выразила свою благодарность и уверенность в том, что память о муже будет жить в его музыке. Суд в Сочи признал за семьей Шатунова права на 23 песни группы “Ласковый май”, включая такие хиты, как “Белые розы”, “Седая ночь” и “Розовый вечер”.

Данное решение стало важным шагом в борьбе за наследие артиста, который ушел из жизни 23 июня 2022 года. Светлана отметила, что для нее и ее детей эта победа имеет особое значение. “Благодарю за поздравления! Нас услышали и Юра с нами!”, — сказала она, подчеркивая, что музыка Шатунова продолжает жить в сердцах поклонников.

В последние годы жизни Юрий столкнулся с множеством трудностей, связанных с судебными разбирательствами с продюсером группы “Ласковый май” Андреем Разиным. Эти конфликты отразились не только на его карьере, но и на здоровье артиста, что вызывало беспокойство у его фанатов.

Поклонники Шатунова после его смерти активно критиковали Разина, считая, что именно из-за конфликтов с продюсером у артиста могли возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Теперь, когда семья получила законные права на песни, многие надеются, что это поможет восстановить справедливость и увековечить память о Юрии.

Светлана также подчеркнула важность поддержки поклонников в этот непростой период. “Мы чувствуем вашу любовь и поддержку. Это очень важно для нас”, — добавила она. Песни Шатунова стали символом целого поколения, и теперь семья сможет управлять их судьбой, сохраняя наследие любимого артиста.

Вдова певца уверена, что теперь они смогут с гордостью представлять его творчество и передавать его музыкальное наследие новым поколениям. Эта победа в суде — не только юридическая победа, но и моральная поддержка для всех тех, кто любил и ценил Юрия Шатунова.