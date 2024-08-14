VK Видео: Обновленный интерфейс, удобство просмотров и расширенный доступ
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VK Видео представляет обновленный дизайн и функционал своих мобильных и веб-приложений.
Для удобства пользователи получили расширенные возможности навигации и управления просмотром. Лента “Продолжить просмотр” теперь расположена на главной странице, что упрощает переключение между видео.
Функция “Смотреть позже” позволяет добавлять интересующие ролики в специальный плейлист в разделе “Библиотека”. Это избавляет от необходимости тратить время на поиск уже просмотренных видео.
Раздел “Подписки” также претерпел изменения. Теперь он представляет собой более удобный список каналов, которые пользователь добавил в избранное. Фильтр по авторам подстраивается под интересы и выводит на передний план самые популярные ролики от блогеров, сообществ и создателей шоу, на которых подписан пользователь.
Для более тонкого управления уведомлениями теперь достаточно нажать на кнопку “колокольчика” под видео. В открывшемся меню можно отключить уведомления или настроить их желаемым образом.
Кроме того, в приложение VK Видео на Android теперь интегрированы миллионы коротких видеороликов из VK Клипов. Эта интеграция позволяет расширить спектр доступного контента и предоставляет пользователям возможность наслаждаться более разнообразными и увлекательными видео.
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