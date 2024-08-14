Названы симптомы микроинсульта
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Микроинсульт – кратковременное нарушение кровообращения в мозге, вызванное закупоркой артерий или сосудов тромбами.
Эта патология может развиться под воздействием ряда факторов, включая:
- Стресс
- Артериальная гипертензия
- Атеросклероз сосудов головного мозга
- Гематологические заболевания
- Менопауза (у женщин)
При микроинсульте симптомы проявляются внезапно и могут длиться от нескольких минут до часа, после чего полностью исчезают. К ним относятся:
- Гематологические заболевания
- Головная боль
- Головокружение
- Онемение и покалывание в лице или конечностях
- Слабость в одной или нескольких конечностях
- Нарушения равновесия и походки
- Асимметрия лица
- Проблемы со зрением
- Нарушения слуха и речи
- Потеря сознания или обморок
При появлении любых из этих симптомов следует немедленно вызвать скорую помощь. В группу риска попадают люди, злоупотребляющие алкоголем, курящие, ведущие малоподвижный образ жизни и склонные к перееданию.
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