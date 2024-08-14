Названы симптомы микроинсульта

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14.08.2024, 18:20, Разное
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Микроинсульт – кратковременное нарушение кровообращения в мозге, вызванное закупоркой артерий или сосудов тромбами.

Эта патология может развиться под воздействием ряда факторов, включая:

  • Стресс

  • Артериальная гипертензия

  • Атеросклероз сосудов головного мозга

  • Гематологические заболевания

  • Менопауза (у женщин)

При микроинсульте симптомы проявляются внезапно и могут длиться от нескольких минут до часа, после чего полностью исчезают. К ним относятся:

  • Гематологические заболевания

  • Головная боль

  • Головокружение

  • Онемение и покалывание в лице или конечностях

  • Слабость в одной или нескольких конечностях

  • Нарушения равновесия и походки

  • Асимметрия лица

  • Проблемы со зрением

  • Нарушения слуха и речи

  • Потеря сознания или обморок

При появлении любых из этих симптомов следует немедленно вызвать скорую помощь. В группу риска попадают люди, злоупотребляющие алкоголем, курящие, ведущие малоподвижный образ жизни и склонные к перееданию.


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