Названы симптомы микроинсульта

Микроинсульт – кратковременное нарушение кровообращения в мозге, вызванное закупоркой артерий или сосудов тромбами.

Эта патология может развиться под воздействием ряда факторов, включая:

Стресс

Артериальная гипертензия

Атеросклероз сосудов головного мозга

Гематологические заболевания

Менопауза (у женщин)

При микроинсульте симптомы проявляются внезапно и могут длиться от нескольких минут до часа, после чего полностью исчезают. К ним относятся:

Гематологические заболевания

Головная боль

Головокружение

Онемение и покалывание в лице или конечностях

Слабость в одной или нескольких конечностях

Нарушения равновесия и походки

Асимметрия лица

Проблемы со зрением

Нарушения слуха и речи

Потеря сознания или обморок

При появлении любых из этих симптомов следует немедленно вызвать скорую помощь. В группу риска попадают люди, злоупотребляющие алкоголем, курящие, ведущие малоподвижный образ жизни и склонные к перееданию.