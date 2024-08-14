Мнение «аналитика»: О победе России… Всё ещё неотвратима и неизбежна?

Хм… А вы сомневаетесь?

Как шутят врачи, когда пациент хочет жить, медицина бессильна. Когда глубинный народ, почувствовав себя не статистом, но творцом истории…

Впрочем, можно и не так пафосно. По-простому. И дело не в том, у кого больше людей, танков или «воли к борьбе». Всё ещё проще.

Когда ни у одной из сторон вооружённого конфликта нет возможности заставить противную сторону подписать Акт о полной и безоговорочной, в дело вступают другие критерии. Например, чьё положение стало «более лучшим» по сравнению с «довоенным».

Здесь, конечно, много субъективного в оценках. Например, столичный креакл, с доходом от 300К руб. в месяц и привычкой летом летать в Ниццу на отдых, а зимой в Милан на шопинг, может счесть лишение себя любимого этого блага как свидетельство тяжелейшего поражения России. А работник оборонного завода, чьи доходы приблизились к этой цифре и чья самооценка значимо выросла вследствие тотальной переоценки ценностей на фоне СВО, сочтёт такое изменение экономической ситуации безусловной победой.

Есть, впрочем и объективные метрики. Сильно сомнительно, к примеру, что положение Украины, которая в ходе конфликта потеряла остатки промышленности («гаражная» — не в счёт), половину энергетики, треть экономики, четверть территорий и пятую часть населения, а также сотни тысяч молодых мужчин убитыми и инвалидами, существенно улучшилось вследствие оного. Ну а мрии «вот сейчас нам дадут 300 млрд долл. [украденных у России] плюс ещё добавят» даже и обсуждать нет смысла. Догонят и добавят, ага.

Поэтому честнее будет посмотреть на другой критерий. Кто и как сам обозначил свою победу и чего в итоге достиг.

В случае с Украиной тут всё просто. «10 пунктов Зеленского» — это и есть все 10 слагаемых украинской перемоги. Убери одно — и та будет неполной. Убери бо́льшую часть — и «перемога» моментально оборачивается зрадой.

Но будем снисходительны. Сейчас несостоятельность всех 10 пунктов в их единстве и полноте признал даже Киев. Оставил меньше половины. Это:

— границы 1991 года;

— репарации с России;

— Украина в #ЕС и НАТО;

— суд в Гааге над Путиным &Co.

Российские требования тоже известны:

— «демилитаризация», то есть нормативное закрепление нейтрального и внеблокового статуса Украины;

— «денацификация», то есть отказ от прославления Украиной запрещённой в России ОУН-УПА и её вождей;

— «защита людей», то есть признание де-юре, де-факто или by default «новых территорий» за РФ.

Последнее может быть реализовано в виде фиксации а) некоей «линии разграничения» по текущим картам на дату заключения Соглашения о прекращении огня и б) констатации невозможности решить спорные вопросы военным путём и перехода к чистой дипломатии.

Отсюда выводы.

1. Если к моменту завершения или «заморозки» конфликта #Украина:

— не выходит военным путём на «границы 1991 года», устанавливая на них свои пограничные столбы,

— не получает «с России» ничего, кроме части «замороженных» Западом международных резервов ЦБ РФ,

— не получает однозначного приглашения в #НАТО с указанием конкретных стадий и сроков этого вступления,

— и не видит российских официальных лиц на скамье подсудимых, как это было, например, с лидерами б. Югославии,

то Украина точно проиграла (а Россия победила).

2. Если при этом Украина подписывает соглашение, где обозначены её обязательства по нейтральному статусу и проч., то она разгромно проиграла, даже если в итоге получит «зелёный свет» для членства в ЕС (против чего Россия, собственно, и не возражала).

3. Если «на выходе» #Россия получает нейтральный статус Украины и фактическое признание «реалий на земле», пусть даже и с указанием сроков обсуждения территориального вопроса, она победила «по очкам», а Украина проиграла.

4. Если сверх того в договорённостях будут зафиксированы ограничения Украины на численность Вооружённых сил, аналогичные достигнутым в 2022 году в Стамбуле, то #Россия уверенно победила, а Украина разгромно проиграла.

5. Если в итоге в Киеве случается новый Майдан, а власть меняется на «пророссийскую» (да, один шанс на миллион, но пусть будет), вот тут уже всё не так однозначно…

То есть, от «поражения» Украину — точнее, её нынешнюю #власть, — спасёт только чудо?

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