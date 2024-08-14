Британский турист получил травму челюсти, пытаясь произнести названия русских блюд

Житель графства Оксфордшир, Англия, получил подвывих челюсти во время ужина в московском ресторане русской народной кухни. Туда гость столицы направился после осмотра достопримечательностей.

По словам очевидца, трудности в межкультурной коммуникации начались уже на стадии заказа, куда входили гречка по-купечески и борщ с чесночной пампушкой. Перечисляя официанту выбранные позиции меню, посетитель не справился с артикуляцией, в результате чего получил лёгкое смещение височно-нижнечелюстного сустава.

– Как известно, на уровне некоторых звуков фонетический строй русского языка совсем не соответствует английскому стандарту, – говорит доцент, кандидат филологических наук Александр Сергеев. – При попытке произнести отдельные русские слова без должной подготовки англоговорящий рискует получить множественные травмы речевого аппарата, включая повреждения тканей губ и языка. В своё время этим активно пользовались сотрудники советской контрразведки, которые при помощи скороговорок оперативно вычисляли зарубежных шпионов.

Сейчас британский подданный проходит лечение в одной из московских клиник, однако этот процесс может сильно затянуться – в больничной столовой подают кулебяку, расстегаи с рябчиками и шаньгу с картофелем по-сыктывкарски.

—