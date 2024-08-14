 

Вопреки санкциям — 25 процентов прибыли Leroy Merlin в 2023 году пришлось на Россию

14.08.2024, 17:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

По итогам 2023 года 20% всех продаж и 25% чистой прибыли французской сети строительных магазинов Leroy Merlin пришлось на российский рынок, пишет Le Parisien. Компания настаивает на том, что соблюдает международные санкции в отношении России, а такие большие цифры объясняет тем, что смогла передать контроль местному российскому менеджменту лишь ​​в конце декабря.


АР

Французский хозяйственный ритейлер Leroy Merlin осуществил в РФ 20% всех своих продаж и получил с российского рынка четверть чистой прибыли за 2023 год. Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на финансовую документацию группы Adeo.

Согласно отчёту, чистая прибыль магазина от деятельности в РФ составила €287,4 млн, то есть четверть от общей прибыли Adeo за прошедший год — €1,143 млрд. На Россию также пришлось примерно 20% от всего объёма продаж компании — €6,1 миллиардов от общей суммы в €30,2 млрд.

В марте 2023 года Adeo объявила о намерении передать управление сетью магазинов в РФ местному менеджменту. В качестве оправдания за столь большие цифры компания заявила, что передача контроля над операционной деятельностью была полностью завершена лишь ​​в конце декабря 2023 года. При этом Adeo заявила, что сохранит за собой «пассивную роль акционера».

Сам Leroy Merlin утверждает, что делает «всё возможное для соблюдения международных санкций, в частности санкций, введённых Евросоюзом» в отношении России, передаёт издание.


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