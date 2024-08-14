 

У оказавшегося в тяжелом финансовом положении Шаляпина опускаются руки

14.08.2024, 16:55, Разное
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Четыре года назад он приобрел участок в Подмосковье, сделка была спонтанной и выгодной, но с тех пор его мечта о новом жилье так и не осуществилась. На участке площадью 8 соток находился старый дом, который артист использует как склад.

Он оставил там мебель и даже советский телевизор, но сам процесс строительства нового жилья застрял. Шаляпин рассказал, что единственное, что было сделано за это время — это выравнивание участка и подготовка фундамента. Основная причина такого затянувшегося процесса — нехватка средств.

“Годовая ставка по кредиту сейчас составляет 25 процентов. Я не могу просто так печатать деньги”, — с горечью отмечает певец, у которого, кажется, уже опускаются руки. Он понимает, что в условиях текущей экономической ситуации строительство становится настоящим вызовом. Первоначальная смета в два миллиона может обернуться десятью из-за резкого роста цен на строительные материалы. “Сейчас не самое лучшее время для строительства. Мы заходим в экономический штопор”, — добавляет он.

Несмотря на слухи о богатстве, связанное с его бывшими супругами, Шаляпин подчеркивает, что его финансовые возможности сильно преувеличены. У него действительно есть квартира в центре Москвы, но она не продается из-за падения потребительского спроса. Более того, от наследства своей покойной знакомой он отказался, что также говорит о его финансовой осторожности.

Интересно, что Прохор активно защищает свою недвижимость от мошенников. Он уже сделал необходимые шаги для предотвращения возможных злоупотреблений, обратившись в МФЦ для запрета на любые действия с его собственностью без личного присутствия. “Мошенников вокруг очень много, поэтому лучше перестраховаться”, — заключает артист.

Ранее сообщалось, что Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников. Аферисты продали ее квартиру, в результате чего было возбуждено уголовное дело, певица признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.


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