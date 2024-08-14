 

Диагноз скрывать не стал – состояние Преснякова резко ухудшилось – концерты отменены

14.08.2024, 16:55, Разное
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На днях Владимир Пресняков должен был отправиться в Калининградскую область ради концертов. Однако в последний момент артисту пришлось отказаться от поездки. Музыкант не смог встретиться с поклонниками, так как его состояние резко ухудшилось. Об этом он сообщил, сделав публикацию в популярной соцсети.

Проинформировав об отмене запланированных на середину августа концертов, Владимир Пресняков не стал скрывать и диагноз. Болезнь довольно опасная – пневмония. “Я заболел воспалением легких”, – с грустью рассказал артист общественности. По словам певца, ему необходимо пройти лечение, которое займет как минимум неделю.

Однако Владимир Пресняков не стал полностью отказываться от концертов в том регионе. Теперь у поклонников есть возможность встретиться с 56-летним музыкантом осенью. Знаменитость планирует приехать в Светлогорск 10 и 11 ноября 2024 года. “Очень жду встречи и надеюсь на ваше понимание”, – написал артист.

Напомним, недавно Владимир Пресняков остался один. Его супруга Наталья Подольская вместе с детьми улетела за границу, откуда присылает кадры, на которых запечатлены счастливые моменты. Подробнее об этом рассказывали “Дни.ру”.


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