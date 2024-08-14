 

Нейросети на пути к созданию анимационного производства

14.08.2024, 16:40, Разное
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Искусственный интеллект (ИИ) уверенно входит в мир анимационного производства. По словам IT-эксперта Алексея Ермакова, в обозримом будущем нейросети могут вытеснить художников и аниматоров.

Эксперт выделяет значительные преимущества ИИ в анимации. Поскольку создание и озвучивание анимационных фильмов уже сегодня основано на использовании вычислительной техники, целенаправленное “обучение” нейросетей становится излишним. Таким образом, аниматорам открывается возможность полностью посвятить себя творческому процессу.

Подтверждением этого служит недавний арт-проект участника конкурса Hive3. С использованием генеративных нейросетей был создан 30-секундный тизер несуществующего анимационного фильма в стилистике студии Pixar.

Опрос Webbankir показал, что более трети россиян уверены в превосходстве ИИ над человеком. При этом 22,3% полагают, что это произойдет в ближайшие годы. Скептиков, считающих, что ИИ не превзойдет человека как минимум на протяжении пятидесяти лет, оказалось всего 5,3%.


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