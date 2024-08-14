 

Сверхскоростная зарядка Realme SuperSonic: от 0 до 100% всего за 4,5 минуты

14.08.2024, 16:40, Разное
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Революционное решение в зарядных технологиях, представленное компанией Realme, поражает своей скоростью. Технология SuperSonic Charge мощностью 320 Вт стала самой быстрой в мире, позволяя зарядить аккумулятор смартфона за невероятные 4 минуты и 30 секунд.

Зарядное устройство Realme SuperSonic Charge отличается компактными размерами и высокой эффективностью. Благодаря плотности 3,3 Вт/см в кубе оно заряжает батарею на 26% всего за минуту и более чем на 50% менее чем за две минуты.

Помимо беспрецедентной скорости, зарядное устройство поддерживает основные протоколы зарядки, включая UFC, PD и SuperVOOC, что делает его универсальным решением для различных устройств. Его два порта USB-C позволяют одновременно заряжать несколько гаджетов, включая смартфоны и ноутбуки.

На данный момент неизвестно, в каких моделях смартфонов Realme будет применяться новая технология зарядки. Однако, учитывая, что серия GT уже получила поддержку зарядки мощностью 240 Вт, можно ожидать, что SuperSonic Charge станет доступной в высокопроизводительных устройствах бренда.


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