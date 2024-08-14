 

StormWall рассказали, на какие отрасли чаще всего нацелены DDoS-атаки

14.08.2024, 16:40, Разное
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В первом полугодии 2024 года хакеры с особым усердием атаковали три отрасли, каждый инцидент влечет за собой значительные финансовые и репутационные потери, а также потенциальные риски для национальной безопасности. Эксперты аналитического центра StormWall выявили наиболее уязвимые секторы.

Телекоммуникации стали мишенью для 34% всех DDoS-атак. Хакеры нацеливаются на этот сектор, стремясь нарушить работу жизненно важных сервисов, таких как интернет и связь. В результате компании несут убытки, а клиенты испытывают неудобства.

Государственный сектор стал жертвой 16% DDoS-атак. Эти нападения часто носят политически мотивированный характер и направлены на дестабилизацию страны или ее экономики. Хакеры атакуют сайты государственных учреждений, чтобы помешать критическим операциям и подорвать доверие общественности.

Энергетика привлекла 14% DDoS-атак. Такие атаки имеют огромные последствия, поскольку могут привести к перебоям в подаче электроэнергии, что создает угрозу для населения и предприятий. Хакеры нацеливаются на энергетические компании, пытаясь вызвать панику и посеять хаос.

Несмотря на то, что телекоммуникации, госсектор и энергетика претерпели наибольшее количество DDoS-атак, другие отрасли тоже не остались в стороне. Ритейл столкнулся с 12% атак, финансовый сектор — с 10%, ИТ — с 9%, а образование — с 3%. Остальные отрасли разделили оставшиеся 2%.

Анализ StormWall выявил тревожную тенденцию: количество DDoS-атак в РФ значительно возросло. Во втором квартале 2024 года их было на 74% больше, чем за тот же период в прошлом году. Особенно сильно пострадали телекоммуникации, со 153% ростом атак, а также госсектор (64%) и ИТ (42%).

Однако исследование также показало, что атаки на некоторые отрасли снизились. Финансовый сектор пережил падение на 68%, сфера развлечений — на 35%, а ритейл — на 26%. Это свидетельствует о том, что эти отрасли хорошо защищены и менее привлекательны для хакеров.

Ситуация в мире отличается от России. StormWall зафиксировал рост атак на 102% во всем мире в первом полугодии 2024 года. Это в первую очередь обусловлено политической нестабильностью и приближающимися выборами во многих странах. Наибольшее количество атак приходится на госсектор (29%), сферу развлечений (16%) и финансовый сектор (14%).

Результаты исследования StormWall подчеркивают важность усиления мер кибербезопасности для всех отраслей. Компаниям и организациям необходимо внедрять передовые технологии обнаружения и предотвращения атак, а также проводить регулярные учения и тестирование на проникновение.


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