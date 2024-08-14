Мнение: Россия ломает хребет Западу… (2016)

“… или новый стиль путипропаганды. Мне сегодня особенно понравился заголовок: “Битва за Алеппо. Россия ломает хребет Западу в Сирии”. А вообще я давно подписан на этот бесплатный ресурс – “МирТесен”. Таких в сети сейчас несколько, все – плод, по всей видимости, новой, постсурковской команды. При Суркове старались, выпекали всякие унылые “Кремлин.ру” типа “для интеллигенции”, где нанятые бурматовы с отвращением и легким подхихикиванием рассказывали ехидной публике из “рукопожатых” про “успехи путинской экономики”. Теперь из них всех остался разве что “титан духа” с некошерной кликухой Фрицморген.

А володинцы переключились на другое – здраво рассудив, что посетителей “Одноклассников” и “Вконтакта” всяко больше (и намного), чем тухлых диванных пассионариев, да и аудитория там много более благодарная. Вначале, правда, немного промахнулись – стали выпускать патриотический пропутинский бумажный журнал с объявлениями проституток. Где-то пару лет назад; натурально – бесплатный журнал с телефонами и фотографиями проституток (правда, все стыдливо – все только в белье, никакой обнаженки!), а между “деловыми” страницами – немного скабрезных анекдотов, кулинарные “эротические” рецепты и статьи типа “Почему Путин прав”, как Украина продалась Америке или – тоже очень в тему – что-нибудь про возрождение Русской Армии, с фотографией какого-нибудь новейшего танка и занудным перечислением его ТТХ.

Бумажный журнал с проститутками все-таки как-то выкатился из путинского формата, было несколько скандалов и даже какие-то судебные процессы, и его прикрыли. Зато сам формат, выкинув прямые ссылки на бордели, перевели в онлайн. Таких ресурсов в Сети несколько. Все, очевидно, имеют государственное финансирование. Схема каждого “номера” нехитрая: некоторое количество “дразнящей обнаженки”, сборники скабрезных анекдотов (но все, опять же, без прямой порнухи, путинский агитпроп стыдлив), сборники просто всякого “развлекалова” типа дурацких видео “шоу в Калифорнии устроила огромная акула”. Все это типа “вкусовые добавки”, призванные своим запахом привлечь читателей к “основным блюдам”. А основные блюда это статьи трех основных типов: или что-то про “величие России” в духе “весь мир трепещет и склоняется перед гением Путина”; или про “преступления Запада” (под которым чаще всего подразумевается Америка); или, конечно же, про то, как на Украине все плохо и какие там все мерзавцы.

То есть ресурс, работающий на специфический “патриотизм” в милитаристском стиле. При этом сами авторы, очевидно, уверены, что без порно-“завлекаловки” никто ничего подобного читать не будет, а вот как гарнир к анекдотам про “жену-проститутку” – очень даже пойдет.

Жаль, что на этих ресурсах нет вообще ни одного живого слова. Порнуха, восхваление Путина, глумление над Западом. Презрение к читателю просто так и бьет отовсюду. Очень циничный продукт. Но, видимо, считается, что “для аудитории Одноклассников – в самый раз!”

Интересна эволюция путинского агитпропа: как и все в стране – все большая “оптимизация” и… примитивизация. А ведь еще в середине “нулевых” были потуги – газету “РЕакция” издавали, пытались в ЖЖ растить “интеллектуалов”. И вот – опростились донельзя. “Россия ломает хребет Западу в Сирии”. И рядом – “Жена говорит мужу – давай я пойду на трассу зарабатывать”. А чо? Пипл хавает. Пипл, как теперь считается, только такое и хавает.

Тут, правда, есть проблема для “авторов дискурса”: при такой лихой работе “на понижение” сами они скоро окажутся не нужны: шибко “вумные”. Думаю, они тоже это понимают” (2016)

Написал это 8 лет назад, день в день. Застал, стало быть, самый подъем “алой зари безудержного милитаризма” в путинском агитпропе. Мда, забавно…

А что сейчас? Сейчас, видимо, уже новый этап. Без порнухи; только про смерть. Слово передано военкорам, вместо порно-видео теперь в РФ мейнстрим – снафф-видео. Никаких уже жен на трассе – только трассы очередей, сходящихся на мутной фигурке человека в камуфляже в видео с плохим разрешением. Потом другого… И так без конца. В РФ плюнули на баб и полюбили смотреть на смерть.