«Начальству виднее» – в конституции зафиксируют главенствующую и направляющую роль руководства

Инициативная группа депутатов Государственной думы выступила с инициативой внести изменения в Конституцию России.

Парламентарии призывают дополнить первую главу документа «Основы конституционного строя» новой статьёй, которая закрепит тезис о главенствующей роли начальства.

– Мы считаем, что наш основной закон должен содержать в себе одну из главных скреп многонационального народа – тезис о главенствующей и направляющей роли руководства, – говорят в инициативной группе. – Начальству, как известно, виднее, и эта мудрость должна быть закреплена надлежащим образом.

Как утверждают социологи, инициативу депутатов поддерживают 92 процента россиян, а значит, референдум по этому вопросу можно не проводить – достаточно будет одобрения Госдумой и подписи президента.

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