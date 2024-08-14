 

Недавно родившая Арзамасова решилась на третьего

14.08.2024, 15:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

8 августа актриса Лиза Арзамасова подарила своему супругу Илье Авербуху первую дочь. У фигуриста уже есть два сына: Мартин от первого брака со спортсменкой Ириной Лобачевой и общий с Елизаветой сын Лева. Теперь на свет появилась девочка, которую назвали Лией.

Арзамасова поделилась с поклонниками снимком с выписки. На фотографии актриса с большим букетом цветов позирует рядом с врачом и любимым супругом.

Артистка выразила слова благодарности медицинскому персоналу родильного дома, где рождается уже второй ее ребенок. 3 года назад под руководством этих же врачей на свет появился первенец семьи Лев.

Лиза оказалась очень благодарна и подписчикам, которые поддерживали ее, а после родов написали много теплых и приятных слов.

Кроме того, по словам Арзамасовой роды прошли настолько легко, что она уже решилась на третьего. Звезда “Папиных дочек” заверила акушеров, что скоро планирует вернуться, а пока ей предстоит привыкнуть к роли дважды мамы. А это, по мнению подписчиков, самая сложная в жизни каждой женщины роль.

Напомним, впервые Арзамасова и Авербух познакомились, когда девушке едва исполнилось 15 лет. Позже, увидев друг друга снова, они влюбились. По словам Лизы, она совсем не чувствует разницу в возрасте со своим супругом. Кроме того, актриса подружилась с его старшим сыном, который недавно принял решение вести самостоятельную жизнь и съехал от родных людей в собственную квартиру.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Это развитие событий может привести к фашистским течениям

15.08 / «Если правый, то популист. Если левый, то прогрессивный» – Еврокомнадзор дал прессе рекомендации по освещению деятельности политиков

15.08 / Россияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского

15.08 / Оторвался тромб – люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву

15.08 / Хакеры атаковали штабы кандидатов в президенты США

15.08 / После отпусков в России наступит сезон вирусов

15.08 / Школьники России триумфально выступили на “Международной” олимпиаде по ИИ

15.08 / Названа настоящая причина ненависти Пугачевой к Шаману

15.08 / Мнение «аналитика»: О совсем нехорошем с Кадыровым… За ним вот-вот придут?

15.08 / Бородина прочит своей дочери карьеру модели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика