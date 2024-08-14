 

Возможен летальный исход – врачи предупредили (якобы) больную Пугачеву об опасности

14.08.2024, 15:19, Новости дня
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У Примадонны
много лет назад был выявлен атеросклероз сосудов, что, в свою очередь, стало причиной ишемической болезни сердца. В 2010 году в израильской клинике Народной артистке Советского Союза в
поврежденную бляшками артерию ввели особый зонд, который расширил
просвет сосуда.

Позже операцию повторили в московском Научно-исследовательском центре
сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, поскольку прежние стенты пришлось заменить. Певице с помощью четырех трубок
восстановили нормальный кровоток.

А Сергей Проханов рассказывал, что когда в 2012-м ему проводили операцию на сердце, то его соседкой была Примадонна. Их лечением занимался кардохирург Лео Бокерия.

“Мы себе
стенты поставили. Ей восемь поставили, а мне два”, – рассказывал актер и режиссер.

Врачи говорят, что пожилой Пугачевой теперь надо тщательно следить за диетой, режимом дня, климатом. Ведь больное сердце – это не шутки, и если вести прежний, как в молодости, образ жизни, то возможен летальный исход.

Поэтому пожелаем знаменитой певице здоровья, несмотря ни на что!


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