Мигель проиграл свое имя в суде

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14.08.2024, 13:40, Разное
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Некоторое время назад хореограф Мигель решил запатентовать товарный знак MIGEL для своего нового бизнеса. Каково же было удивление артиста, когда он выяснил, что его, почти родное имя уже занято.

Настоящее имя Мигеля Сергей Шестеперов. В семье его называют Сережа. Псевдоним он взял много лет назад, но вот узаконить решил совсем недавно. Оказалось, что брендом MIGEL с 2012 года владеет предприниматель Мгер Гянджумян из Пятигорска, который продает цветные шубы.

42-летний хореограф решил попробовать решить дело по закону, но проиграл свое имя в суде. Торговец шубами остался доволен вынесенным решением, а Мигель воздержался от комментариев. Ведь ему теперь придется придумывать новое название для своего товарного знака.

В последнее время хореограф практически не дает интервью и редко появляется на публике, да и соцсетям он уделяет не особо много времени. Мигель объясняет это постоянной занятостью. По его словам, сфера танцев сейчас находится в упадке, и он с коллегами пытается возродить ее. Профессиональный хореограф помогает участникам шоу “Танцы” найти работу после проекта с достойной заработной платой.

Напомним, первую популярность Мигелю принесло участие в популярном реалити “Фабрика звезд-5”. Он дошел до финала, благодаря чему обрел большое количество поклонников.


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