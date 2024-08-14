 

Двойник Германа Грефа разводил московских пенсионеров на установку газовых счётчиков

14.08.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Столичные силовики обезвредили преступную группировку, занимавшуюся дискредитацией главы Сбербанка Германа Грефа.

Из пресс-релиза следует, что двойник известного банковского деятеля брал деньги с московских пенсионеров в связи с необходимостью замены газовых счётчиков, но после этого исчезал, не выполняя работы.

– Чтобы запутать следствие, преступник принял внешний облик главы Сбербанка. Доверчивым пенсионерам он представлялся его именем и демонстрировал поддельные документы, утверждая, что его уволили из финансового учреждения после инцидента с барнаульским таксистом. Якобы он вынужден был вернуться к работе по первой специальности, полученной после окончания профессионального технического училища, – пояснил официальный представитель ОМВД по Сокольникам.

Несмотря на слабую достоверность легенды, многие потерпевшие верили преступнику и отдавали ему на установку газового оборудования суммы от 6 до 12 тысяч рублей, а одна пенсионерка дала злоумышленнику тысячу рублей «на опохмел».

Преступная деятельность псевдо-Грефа и его подельников длилась чуть больше месяца, пока его жертвой не стал бывший зампрокурора района, отдавший преступникам 15 тысяч рублей. Включив телевизор, мужчина узнал, что Герман Греф в действительности до сих пор возглавляет Сбербанк. После продолжительных размышлений он пришёл к выводу, что председатель правления крупнейшего банка страны вряд ли будет лично устанавливать счётчики. Это умозаключение побудило его обратиться в полицию, после чего преступника нашли и задержали.

– Преступная группа успела выманить у доверчивых москвичей около 1,5 млн рублей, а её главарь рассказал, что получил денежные средства от неизвестного лица, чтобы дискредитировать известного банкира, – утверждают силовики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Это развитие событий может привести к фашистским течениям

15.08 / «Если правый, то популист. Если левый, то прогрессивный» – Еврокомнадзор дал прессе рекомендации по освещению деятельности политиков

15.08 / Россияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского

15.08 / Оторвался тромб – люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву

15.08 / Хакеры атаковали штабы кандидатов в президенты США

15.08 / После отпусков в России наступит сезон вирусов

15.08 / Школьники России триумфально выступили на “Международной” олимпиаде по ИИ

15.08 / Названа настоящая причина ненависти Пугачевой к Шаману

15.08 / Мнение «аналитика»: О совсем нехорошем с Кадыровым… За ним вот-вот придут?

15.08 / Бородина прочит своей дочери карьеру модели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика