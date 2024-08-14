Двойник Германа Грефа разводил московских пенсионеров на установку газовых счётчиков

Столичные силовики обезвредили преступную группировку, занимавшуюся дискредитацией главы Сбербанка Германа Грефа.

Из пресс-релиза следует, что двойник известного банковского деятеля брал деньги с московских пенсионеров в связи с необходимостью замены газовых счётчиков, но после этого исчезал, не выполняя работы.

– Чтобы запутать следствие, преступник принял внешний облик главы Сбербанка. Доверчивым пенсионерам он представлялся его именем и демонстрировал поддельные документы, утверждая, что его уволили из финансового учреждения после инцидента с барнаульским таксистом. Якобы он вынужден был вернуться к работе по первой специальности, полученной после окончания профессионального технического училища, – пояснил официальный представитель ОМВД по Сокольникам.

Несмотря на слабую достоверность легенды, многие потерпевшие верили преступнику и отдавали ему на установку газового оборудования суммы от 6 до 12 тысяч рублей, а одна пенсионерка дала злоумышленнику тысячу рублей «на опохмел».

Преступная деятельность псевдо-Грефа и его подельников длилась чуть больше месяца, пока его жертвой не стал бывший зампрокурора района, отдавший преступникам 15 тысяч рублей. Включив телевизор, мужчина узнал, что Герман Греф в действительности до сих пор возглавляет Сбербанк. После продолжительных размышлений он пришёл к выводу, что председатель правления крупнейшего банка страны вряд ли будет лично устанавливать счётчики. Это умозаключение побудило его обратиться в полицию, после чего преступника нашли и задержали.

– Преступная группа успела выманить у доверчивых москвичей около 1,5 млн рублей, а её главарь рассказал, что получил денежные средства от неизвестного лица, чтобы дискредитировать известного банкира, – утверждают силовики.

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