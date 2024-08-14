Google расширяет линейку смарт-часов Pixel Watch 3 двумя новыми моделями

Компания Google расширяет линейку смарт-часов Pixel Watch 3, представляя две модели разных размеров – 41 и 45 миллиметров.

Оснащенные LTPO AMOLED дисплеями, эти часы обеспечивают яркие и насыщенные цвета с пиковой яркостью до 2000 нит и плотностью пикселей 320 ppi. Динамическая частота обновления изображения достигает 60 Гц, а прочное стекло Corning Gorilla Glass 5 надежно защищает экран от повреждений.

Pixel Watch 3 имеют аккумуляторную емкость 307 и 420 мАч для моделей 41 и 45 мм соответственно. Производитель заявляет до 24 часов автономной работы в обычном режиме и до 36 часов в режиме энергосбережения.

Сердцем новинок является процессор Qualcomm SW5100, дополненный 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Часы поддерживают технологии UWB, LTE, Bluetooth 5.3, NFC, двухдиапазонный Wi-Fi и GPS.

Корпус часов изготовлен из переработанного алюминия и обладает защитой IP68 с водонепроницаемостью 5 ATM.

Pixel Watch 3 (41 мм) доступны в вариантах с Wi-Fi и LTE по цене 32,4 тысячи рублей и 41,6 тысячи рублей соответственно. Версия для 45-миллиметровой модели стоит 37 тысяч рублей и 46,3 тысячи рублей за варианты с Wi-Fi и LTE.