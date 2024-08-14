Пропавшую Елену Кондулайнен нашли на больничной койке

В середине 2023 года вся страна забила тревогу: пропала актриса, секс-символ 90-х, Елена Кондулайнен. Она не отвечала на телефонные звонки и не выходила на связь с коллегами и друзьями. Как сообщил руководитель Театра Луны, где трудилась актриса, Евгений Герасимов, на репетициях Елена тоже не появлялась. Артистка не участвовала в телепрограммах и совсем забросила свои соцсети.

Однако немного позже Кондулайнен обнаружили в Египте, где, по словам близких актрисы, она восстанавливалась после инсульта. А недавно звезду фильма “Сто дней до приказа” нашли на больничной койке. Дело в том, что состояние Елены Кондулайнен снова ухудшилось.

В марте 2024 года она упала с лестницы и сломала берцовую кость. Ее срочно прооперировали, но после врачебного вмешательства у артистки появились нарушения речи и шум в ушах. До настоящего времени 66-летняя звезда советского и российского театра и кино находится под наблюдением медиков.

Напомним, в начале 90-х Кондулайнен стала очень популярна. Новые предложения о съемках поступали одно за другим. Огромную роль здесь сыграла раскрепощенность актрисы, которая могла появиться в кадре совсем без одежды. Интерес к артистке начал угасать лишь, когда обнаженное тело в кино стало нормой.