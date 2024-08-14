Telegram вводит платные каналы с валютой Stars
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В бета-версии Telegram для Android появились платные подписки на закрытые каналы с внутренней валютой Stars. Владельцы каналов могут установить плату за доступ, которую пользователи должны оплатить, чтобы присоединиться.
Кроме того, появилась платная реакция-звезда, которую авторы каналов могут обменивать на Toncoin в будущем. Пользователи могут отправить от одной до 2500 Stars в качестве реакции.
Еще одно нововведение – возможность писать на канал с другого канала или личного профиля, что может быть удобно для рекламы.
Telegram запустил Stars в 2024 году для оплаты покупок и услуг. Пользователи могут приобрести минимум 50 Stars, которые можно обменять на Toncoin или конвертировать в другие криптовалюты.
Когда эти функции станут доступны в стабильных версиях Telegram для различных устройств, пока неизвестно.
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