Telegram вводит платные каналы с валютой Stars

В бета-версии Telegram для Android появились платные подписки на закрытые каналы с внутренней валютой Stars. Владельцы каналов могут установить плату за доступ, которую пользователи должны оплатить, чтобы присоединиться.

Кроме того, появилась платная реакция-звезда, которую авторы каналов могут обменивать на Toncoin в будущем. Пользователи могут отправить от одной до 2500 Stars в качестве реакции.

Еще одно нововведение – возможность писать на канал с другого канала или личного профиля, что может быть удобно для рекламы.

Telegram запустил Stars в 2024 году для оплаты покупок и услуг. Пользователи могут приобрести минимум 50 Stars, которые можно обменять на Toncoin или конвертировать в другие криптовалюты.

Когда эти функции станут доступны в стабильных версиях Telegram для различных устройств, пока неизвестно.