Nintendo Switch 2 разработчики ожидают релиза не раньше весны 2025-го года

Согласно информации, полученной GamesIndustry.biz от отраслевых источников, Nintendo практически прямо заявила, что новой консоли следует ожидать не раньше указанного срока. Источники издания оптимистичны и предполагают выпуск устройства в апреле или мае 2025 года, а не ближе к концу года.

Ранее глава Nintendo Шунтаро Фурукава сообщил, что презентация следующего поколения консолей состоится до конца текущего финансового года, который завершится в марте 2025 года. Однако точные даты начала продаж не были обозначены.

Оригинальная Nintendo Switch появилась в продаже в марте 2017 года и к августу 2024 года разошлась по миру в количестве более 143 миллионов единиц. Ожидается, что производительность Switch 2 будет сравнима с консолью Xbox Series S. Новинка будет поддерживать технологию DLSS Super Resolution и Ray Reconstruction, однако поддержки генерации кадров DLSS 3 в устройстве не планируется.