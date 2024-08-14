Цветущего и стильного Леонтьева неожиданно заметили в отеле города Кирова

В 1937 года

в центре Кирова на месте взорванного Воскресенского собора появилась гостиница

“Центральная”. Несколько лет назад она обрела второе дыхание – теперь

носит имя построившего ее архитектора Ивана Чарушина и считается одной из самых

престижных.

А после появления особого по уровню комфорта клубного

этажа можно смело утверждать, что “Чарушин” заткнет за пояс многие отели Москвы и

Петербурга – его можно сравнить с фешенебельными отелями Европы.

Именно в

этой гостинице, традиционно, живут звездные гости Вятского фестиваля театра, кино и

журналистики “На семи холмах”. В этом году, например, в

“Чарушине” отдыхали после выступлений Анастасия Стоцкая, Катя Семенова, Ольга Кабо, Ирина

Лачина, Юрий Назаров и Александр Лойе.

Вообще, приезжающие

на гастроли в Вятку артисты предпочитают именно этот отель – Александр Розенбаум,

Филипп Киркоров, Сергея Лазарев, Лолита, Вячеслав Добрынин… Ведь тут их готовы носить на руках и выполнять все капризы! Тут же жил и

Валерий Леонтьев. В Кирове он давал концерты в 2014 и 2016 годах.

Тогда же

отелю он подписал свой фотопортрет, который сейчас украшает фойе

“Чарушина”. На снимке певец запечатлен молодым, цветущим и стильным. Гости сразу его замечают и восхищено ахают: “Надо же, даже

Валерий Леонтьев тут жил!”