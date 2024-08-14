 

Цветущего и стильного Леонтьева неожиданно заметили в отеле города Кирова

14.08.2024, 10:20, Новости дня
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В 1937 года
в центре Кирова на месте взорванного Воскресенского собора появилась гостиница
“Центральная”. Несколько лет назад она обрела второе дыхание – теперь
носит имя построившего ее архитектора Ивана Чарушина и считается одной из самых
престижных.

А после появления особого по уровню комфорта клубного
этажа можно смело утверждать, что “Чарушин” заткнет за пояс многие отели Москвы и
Петербурга – его можно сравнить с фешенебельными отелями Европы.

Именно в
этой гостинице, традиционно, живут звездные гости Вятского фестиваля театра, кино и
журналистики “На семи холмах”. В этом году, например, в
“Чарушине” отдыхали после выступлений Анастасия Стоцкая, Катя Семенова, Ольга Кабо, Ирина
Лачина, Юрий Назаров и Александр Лойе.

Вообще, приезжающие
на гастроли в Вятку артисты предпочитают именно этот отель – Александр Розенбаум,
Филипп Киркоров, Сергея Лазарев, Лолита, Вячеслав Добрынин… Ведь тут их готовы носить на руках и выполнять все капризы! Тут же жил и
Валерий Леонтьев. В Кирове он давал концерты в 2014 и 2016 годах.

Тогда же
отелю он подписал свой фотопортрет, который сейчас украшает фойе
“Чарушина”. На снимке певец запечатлен молодым, цветущим и стильным. Гости сразу его замечают и восхищено ахают: “Надо же, даже
Валерий Леонтьев тут жил!”


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