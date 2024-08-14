 

Долина выгнала на улицу мать-одиночку

14.08.2024, 10:20, Новости дня
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В настоящее время Лариса Долина переживает не самые простые времена в своей жизни. Она попалась на уловку мошенников и лишилась не только квартиры в Хамовниках, но и крупной суммы денег.

История взяла свое начало еще в середине весны. В апреле народной артистке России позвонили злоумышленники и представились сотрудниками службы безопасности. Они сообщили, что недвижимостью Долиной якобы заинтересовались мошенники. Лучшим, по их мнению, выходом из данной ситуации было поскорее продать жилье, а деньги положить на специальный секретный счет. Что и сделала Лариса Александровна.

Лишь, немного позже артистка поняла, что попалась на удочку мошенников. Однако до нынешних пор эта история не была предана огласке. Накануне в 5-квартиру в слитном ЖК Хамовников пытались попасть пятеро человек. Охранники не пустили незнакомцев, заблокировали все выходы и вызвали полицию.

Оказалось, что квартиру Долиной приобрела мать-одиночка по имени Полина. Именно она, прихватив группу поддержки, пыталась попасть в свое недавно приобретенное жилье. Певица буквально выгнала на улице 34-летнюю женщину, не допустив до своих хором.

Когда исполнительница хита “Погода в доме” заподозрила противоправные действия в свой адрес, она обратилась в суд с иском, поэтому квартиру арестовали.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков считает, что Долина вряд ли сможет вернуть себе жилье. Ведь покупателем в такой ситуации, по сути, является обычный гражданин. Мошенники в такой схеме лишь получают деньги.

Юрист уверен, что мать-одиночка все-таки сможет стать владелицей роскошной квартиры народной артистки. Но не исключает, что дело дойдет до Верховного суда.


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