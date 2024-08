Baldurs Gate 3 удостоена премии «Хьюго»

Фэнтезийный шедевр Baldurs Gate 3 от Larian Studios стал первой игрой за последние два года, удостоенной престижной премии «Хьюго». Учрежденная в 1953 году, эта награда признает выдающиеся достижения в жанрах научной фантастики и фэнтези.

В престижной категории «Лучшая игра или интерактивное творение» Baldurs Gate 3 обошла таких гигантов, как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Alan Wake 2 и Star Wars Jedi: Survivor.

На сцену за наградой поднялась команда сценаристов Baldurs Gate 3 во главе с геймдизайнером и директором проекта Свеном Винке. В своей речи он поблагодарил команду за их неутомимый труд, подчеркнув сложность создания увлекательных игровых миров.

Достижение Baldurs Gate 3 поистине впечатляет, став первой игрой в истории, завоевавшей награду «Игра года» на Golden Joystick Awards, The Game Awards, D.I.C.E. Awards, Game Developers Choice Awards и BAFTA Games Awards.