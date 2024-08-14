Сильные отеки являются симптомом серьезных заболеваний

Сильный отек может указывать на скрытую проблему со здоровьем. Врач-терапевт Софья Хасиева подчеркивает важность своевременного обращения за помощью при обширной отечности.

Генерализованные отеки, охватывающие несколько участков тела, часто являются признаком опасной патологии. Так, сильную отечность могут вызывать:

Хроническая сердечная недостаточность

Хроническая почечная недостаточность

Цирроз печени

При обнаружении симметричных отеков на конечностях, лице или в области живота необходимо незамедлительно проконсультироваться с врачом.

Хотя список потенциальных причин отеков обширен, особое внимание следует уделять отекам ног и лица. Опухшие ноги могут быть результатом венозной недостаточности, ведущей к варикозу. Отек лица часто связан с гипотиреозом, то есть недостаточной выработкой гормонов щитовидной железы.

При появлении отеков важно не пытаться решить проблему самостоятельно, а обратиться за квалифицированной помощью. Своевременное обследование позволит выявить основную причину отечности и назначить адекватное лечение.