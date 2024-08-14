 

Диетолог Буданцева назвала отсутствие утреннего аппетита симптомом болезней

14.08.2024, 10:05, Разное
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Неспособность проголодаться по утрам может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Такую информацию предоставила врач-диетолог Светлана Буданцева.

По ее словам, отсутствие аппетита — тревожный симптом, который ассоциируется с целым рядом заболеваний. Буданцева перечислила факторы, способствующие временной потере аппетита: значительные колебания сахара в крови, прием алкоголя, частые нарушения в питании, чрезмерное употребление кофеина, недостаток сна, стресс, низкая физическая активность и недостаточность свежего воздуха. Однако постоянное отсутствие аппетита может быть признаком заболевания.

Особенно настораживает, по словам Буданцевой, когда отсутствие аппетита связывается с признаками дисфункции щитовидной железы, известной как гипотиреоз. Дополнительными индикаторами сниженной функции щитовидной железы являются хроническая усталость, гиперчувствительность к холоду, запоры, суставные боли, отечность и сухость кожи.

Кроме гипотиреоза, отсутствие аппетита может сигнализировать о ревматических заболеваниях, проблемах с печенью и желчевыводящими путями, кишечных инфекциях, гепатитах и заболеваниях почек. При регулярном отсутствии утреннего аппетита Буданцева настоятельно рекомендует проконсультироваться с врачом.


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