Суд в Дубае назначил Павлу Дурову алименты в размере $400 тысяч в месяц

Городской суд Дубая удовлетворил коллективный иск 103 женщин к бизнесмену Павлу Дурову с требованием о взыскании алиментов на воспитание его детей. Средняя сумма, которую ему придётся выделить каждому своему ребёнку, составила 4 тысячи долларов.

Согласно дубайским законам, мужчина обязан содержать своих детей, а в случае, если у их матери нет мужа – то и её, даже после развода. После того, как стало известно о том, что в результате донорства спермы у Дурова родилось порядка 100 детей по всему миру, женщины, воспитывающие его детей, стали объединяться в соцсетях. В результате был подан коллективный иск от лица 103 женщин с пятерых континентов, которые требовали от Дурова «перестать уклоняться от отцовских обязанностей».

Рассмотрев дело, суд принял сторону матерей и обязал Дурова платить каждому ребёнку от 3500 до 4500 долларов в месяц. С каждым из 108 своих детей, которые растут без отцов и других родственников мужского пола, Дуров обязан проводить как минимум две недели ежегодно.

– Мой сын своего папашу даже не видел живьём, хоть и подписан на него в соцсетях, – говорит 44-летняя Азиза Пехлеви. – Но теперь-то он не отвертится. Мы выиграли дело и в сентябре ждём его в гости. Нам давно некому починить забор в стойле для верблюдов, плюс ещё водная колонка заржавела, надо менять. Вот и посмотрим, какой он мужик. А то понаделать детей по всему миру – тут много ума не надо, а ты поди их потом воспитай.

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