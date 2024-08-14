Экс-аналитик ЦРУ – атаки на Курскую область подтолкнут Россию не к переговорам, а к мощному ответу

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У Украины нет средств и людей для продолжения наступления в Курской области, поэтому это нападение можно считать её «последним рывком», на который Киев бросил лучших бойцов. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works. Если Киев хотел таким образом вынудить Москву начать переговоры, то он просчитался: это лишь разозлило Россию, и теперь её условия для мира будут куда жёстче, считает эксперт.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: В действительности, у Украины нет обученных военнослужащих и логистических возможностей, чтобы продолжать наступление. Так что Курск — это, скажем так, последний большой рывок, потому что они, по сообщениям, использовали ради этого своих лучших бойцов. Но на самом деле, эта попытка тщетна.

Нужно остановиться и задаться вопросом: а какова моя цель? Допустим, у меня на пути стоит здоровенный боец смешанных единоборств ростом выше 180 сантиметров. И я говорю: «Что ж, пойду и ударю его». И что я буду делать дальше? Потому что, если я подниму на него руку, то он, скорее всего, ударит меня в ответ или сделает что похуже. Так каков план? Я пытаюсь спровоцировать его на драку, чтобы он погнался за мной и попал в засаду? Допустим, можно и так. Но план Украины не в этом.

Он у них, похоже, был таков: мы хотим опозорить Россию, удержать небольшую часть её территории, чтобы они вынуждены были пойти с нами на переговоры. РФ не собирается начинать переговоры с Украиной. Это в прошлом. Им сделали предложение, и оно было весьма понятным: остановить боевые действия и вывести войска из четырёх регионов, ставших частью Российской Федерации, — Запорожской области*, Херсонской области, ДНР и ЛНР. Выведете войска — тогда и поговорим.

Украина ответила: «Нет, мы ни за что этого не сделаем». На это РФ сказала: «Хорошо, но следующее предложение не будет таким щедрым». Оно будет звучать так: выведите свои войска из Одессы и убедитесь, что они все вернулись за Днепр, а также демобилизуйте свою армию, иначе мы её уничтожим.

Дата выхода в эфир 12 августа 2024 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).