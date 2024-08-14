 

Народ с трудом узнал появившегося на публике Петра Чернышева

14.08.2024, 8:40, Новости дня
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В конце мая страна потеряла знаменитую актрису Анастасию Заворотнюк. Для многих она была кумиром, примером для подражания и недосягаемой звездой. А для ее супруга Петра Чернышева она была просто любимой женой, уход которой оставил неизгладимый след на его сердце.

После смерти супруги фигурист каждый день приходил на кладбище, приводил с собой их 5-летнюю дочь Милу. На публике он не появлялся и ни в каких мероприятиях не участвовал. Однако недавно вдовца заметили в Сочи на презентации нового ледового шоу.

Петр Чернышев, по слухам, не собирался принимать участие в шоу “Вечера на хуторе”, но Татьяна Навка заболела, поэтому ему пришлось взять контроль процесса подготовки на себя.

Народ с трудом узнал появившегося на публике фигуриста: он был одет в черное, потому что, видимо, до сих пор держит траур, на лице довольно внушительная борода, а на безымянном пальце обручальное кольцо. По словам знакомых Петра, он еще не смог до конца отпустить свою жену и осознать, что ее больше нет. Держаться Чернышеву сейчас помогают лишь любимая дочь и работа.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась от тяжелой и продолжительной болезни 29 мая 2024 года на руках у своего супруга. Она долгое время боролась с глиобластомой – раком мозга. Как показывает врачебная практика, обычно пациенты с таким диагнозом не живут дольше года, но звезде сериала “Моя прекрасная няня” удалось прожить пять лет.


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