 

Мнение «аналитика»: О сотрясании воздуха… Ответа «за Курск» не будет?

14.08.2024, 8:05, Разное
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Что ж, если интервенцией в Курскую область России украинский президент Владимир #Зеленский хотел улучшить «переговорную позицию» Киева, то просчитался. Его российский визави Владимир #Путин публично отказался от переговоров с «теми, кто без разбора наносят удары по мирным людям».

И это очень хороший для Украины результат. Потому что…

Будем честны: атаку на Курскую область спланировали вовсе не в Киеве. Ну, камон, френды! Огромный массив разведданных, включая воздушную и спутниковую разведку, РЭР, сведения от агентов и проч. Якобы «скрытная» концентрация материальных и людских ресурсов и столь же «скрытно» проделанные проходы в многокилометровых минных полях на границе, притом что все сигналы с мест «не проходили» наверх, что требует задействования совсем не украинской агентуры. Концентрированное использование средств РЭБ, заглушившее даже не частоты и диапазоны, а классы и виды связи. Превосходная координация с воздуха всех перемещений БТГр вторжения и высокая слаженность их действий, немыслимая без многодневных тренировок на полигонах.

Ну вы правда считаете, что всё это одной Украине по силам, а именно:
а) осуществить и
б) скрыть от своих спонсоров?
Уши, в общем, торчат.

Тем не менее, власти в Киеве всерьёз опасаются ответки от разъярённого русского медведя, несмотря на все заверения покровителей. Даже успели объявить об этом. Мол, #Россия вот-вот нанесёт «сокрушительный» удар по Банковой, где находится Офис президента, ну и Раду разрушит заодно. «Украинские власти готовятся к мощному ракетному ответу со стороны России после вторжения в Курскую область, включая удары по ряду объектов Киева, в том числе по парламенту и другим правительственным зданиям», — цитирует высокопоставленных военных ВСУ американское издание «The Times».

Но они могут вздохнуть спокойно.

Пока всё ограничивается риторикой высокого уровня.

Действия украинской стороны в Курской области показали, что Киев сделал выбор в пользу эскалации и военных действий. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН. По его словам, операция ВСУ в Курской области — это «лучшее опровержение всем нашим международным партнёрам, которые утверждали, будто киевский режим склоняется к мирному разрешению украинского кризиса». Дмитрий Полянский добавил, что #Украина «будет горько сожалеть» об этом шаге.

Угу… Вы все ещё об этом пожалеете! ©

Откровенно слабая позиция.

Прямо вытекающая из этой.

За которой не было ничего.

И сейчас тоже не будет?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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