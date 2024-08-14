Приводит ли курение вейпов к раку? Рассказывает онколог

Электронные сигареты сегодня пропагандируются как более безопасная альтернатива обычному курению. Многие люди полагают, что они наносят здоровью меньше вреда. Но это далеко не так. Почему вейпы негативно влияют на организм, рассказала врач-онколог Хамис Магомедова.

Состав электронных сигарет: почему он опасен для здоровья?

В смеси для вейпов входит несколько составляющих:

· глицерин;

· пропиленгликоль;

· никотин;

· ароматизаторы.

Присутствие в вейпах никотина уже небезопасно для здоровья. Он негативно воздействует на внутренние органы и ДНК курильщика, а также окружающих его людей. Это вещество поступает в мозг, если человек вдыхает ядовитые пары дольше 7 секунд. Полностью никотин выветривается из организма только через 2 часа. Если человек курит каждые 1,5-2 часа, яды накапливаются в теле и могут вызвать рак.

Нередко вейпы обогащают соединениями, которые не указаны на упаковке. Обнаруживаются они только в ходе лабораторных анализов. Например, в составе смесей для электронных сигарет присутствуют канцерогенные соединения, формальдегиды, диацетил. Порой в вейпах они более концентрированные, чем в обычных сигаретах. Также нередко обнаруживаются металлы и ядовитые ароматизаторы.

Соединения, присутствующие в аэрозолях вейпов, приводят к дисфункции митохондрий, клеточной пролиферации. Из-за них нарастает окислительный процесс, провоцирующий устойчивое воспаление, инфекционное поражение. Дыхательные пути деформируются, развивается обструкция, что в совокупности может привести к развитию онкологии. Мельчайшие частицы аэрозолей проникают в бронхи и альвеолы, повреждая их эпителий.

Последствия курения электронных сигарет

При повреждении альвеолярного эпителия активизируются фибробласты. Они формируют рубцовую ткань, становясь причиной фиброза легких. На фоне этого заболевания органы дыхания не могут в полной мере выполнять свою функцию — осуществлять газообмен в организме.

Чем моложе человек, тем быстрее проходит этот процесс. Дыхательные пути таких людей напоминают легкие опытных курильщиков. Возникает одышка, дыхательная недостаточность. Но главная опасность — риск развития онкологии, прежде всего, горла и гортани, но возможно поражение и других органов.

Желудка

При курении вейпов блокируется поступление цианокобаламина (В12), нарушается питание слизистой органа. Все это ведет к поражению желудка.

Печени

Причиной рака печени становится генетическая мутация, спровоцированная курением. В группу риска входят люди с сердечно-сосудистыми болезнями, циррозом печени, ВИЧ и другими хроническими инфекциями, работающие на вредных производствах.

Исследования показали, что в ходе функционирования вейпов выделяется около 30 токсичных соединений. Испарения пропиленгликоля и глицерина образуют крайне вредные вещества, например, акролеин, провоцирующий генетические мутации. Также при курении выделяются формальдегиды, поражающие ЦНС.

Существует ли безвредная смесь для курения?

Сегодня выпускается около 7000 разновидностей вейпов с различными вкусами, а на рынке представлены более 400 брендов. Но безвредных сигарет среди них нет, поскольку все содержат никотин. Это бомба замедленного действия, незаметно отравляющая и самого курильщика, и окружающих его людей.

В 2020 году вышла статья в Translational Cancer Research, где указывалось, что даже низкотоксичные вейпы увеличивают риск онкологии ротовой полости, развивающейся как не проходящая язва или нарост.

Исследования проводились и на клеточных колониях полости рта. Они продемонстрировали, что под влиянием паров электронных сигарет, даже если в них отсутствует никотин, происходит двухцепочечный разрыв спирали ДНК. Это наиболее опасные повреждения. При отсутствии восстановительных процессов развивается рак.

В 2022 году в Journal of Oral Pathology & Medicine был опубликован обзор, показавший, что поврежденные клетки и ДНК, свободные радикалы в большом количестве присутствуют в организме испытуемых, длительное время куривших электронные сигареты.

Таким образом, вейпы содержат токсичные соединения, и уже сейчас проводятся многочисленные исследования, доказывающие их негативное влияние на здоровье и риск развитие рака. Поскольку онкология — многофакторная болезнь, электронные сигареты — лишь одна из причин ее появления.