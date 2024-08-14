«Масштабный удар возмездия» — Киев гадает, как ответит Россия

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После вторжения украинских войск на российскую территорию, все ждут, какими будут ответные шаги России, пишет Newsweek. Эксперты высказывают разные предположения, однако все сходятся во мнении, что возмездие будет масштабным, чтобы отправить ясный сигнал Киеву и его западным покровителям.



AP

На фоне вторжения ВСУ в Курскую область теперь Украине приходится готовиться к ответному удару России. Причём пока не ясно, каким именно будет этот ответ, но очевидно, что он будет «масштабным», признаёт Newsweek.

«Россия почувствует необходимость дать очень жёсткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать миру своё могущество и что такие действия, как Курск, не останутся безнаказанными», — приводит издание слова неназванного высокопоставленного источника в министерстве обороны Украины.

На прошлой неделе украинские войска перешли границу с Курской областью, и это стало самым значительным продвижением ВСУ на российской территории с момента начала СВО. Теперь возникают вопросы о реакции Москвы на происходящее.

В сообщениях российского правительства поступает информация, что боевые действия продолжаются вокруг деревень, расположенных на расстоянии до 30 км от границы с Украиной. Москва также объявила о начале «контртеррористической операции» в нескольких приграничных районах в рамках усилий по отражению нападения ВСУ.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов подтвердил, что украинские войска установили контроль над 28 населёнными пунктами, в которых числятся пропавшими без вести 2000 жителей. При этом по состоянию на понедельник из приграничных районов области было эвакуировано около 121 000 человек.

Кроме того, началась эвакуация жителей, проживающих вблизи границы в соседней Белгородской области, пишет издание со ссылкой на сообщение губернатора Вячеслава Гладкова.

По мнению Мэтью Севилла, директора по военным наукам Королевского института объединённых вооружённых сил (RUSI) , российские власти «оказались в тяжёлом положении» из-за потери территории и необходимости эвакуировать гражданское население.

Владимир Путин уже назвал эту операцию «крупномасштабной провокацией», подчеркнув, что РФ должна «изгнать врага с наших территорий».

До сих пор Киев старался избегать комментариев по поводу происходящего, хотя в субботу Зеленский упомянул о «действиях по переносу войны», пишет Newsweek. Точные цели данной операции до сих пор неясны. Ряд экспертов предполагает, что эти шаги предпринимаются, чтобы добиться более выгодного для Украины положения на переговорах.

«Цель состоит в том, чтобы растянуть позиции противника, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России», — цитирует издание некоего неназванного украинского чиновника.

По заявлению официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, целью вторжения было запугивание гражданского населения России, и что оно «не имело смысла с военной точки зрения». «Жёсткий ответ со стороны российских вооружённых сил не заставит себя долго ждать», — приводит Newsweek сообщение Марии Захаровой в Telegram.

Эксперты гадают, каким именно будет это возмездие. Так, источник газеты The Times уверен, что Москва не ограничится «четырьмя ракетами». По мнению эксперта, РФ может выпустить «сотни» крылатых и баллистических ракет, а также применить известные беспилотники-камикадзе «Шахед», которые наводили ужас с первых месяцев войны.

Отмечается, что РФ уже нанесла ряд крупномасштабных ударов по целям на территории Украины. При этом украинский политик Алексей Гончаренко в беседе с Newsweek заявил, что Москва может усилить удары по ряду объектов на Украине, но ему представляется маловероятным, что РФ начнёт наступление на соседнюю с Курской Сумскую область.

Президент американского университета в Киеве Дэниел Райс, который в прошлом был специальным советником украинских военных, считает, что РФ может забросать Украину планирующими бомбами. А вот Мария Мирон, научный сотрудник отдела военных исследований Королевского колледжа Лондона полагает, что возможен другой вариант.

По её словам, Москва может позволить ВСУ продолжить наступление, чтобы российские военные могли атаковать большое количество украинских бойцов на российской территории. Такая стратегия может иметь определённые военные преимущества. В противном случае РФ может удвоить свои уверенные успех в направлении стратегического города Покровск и других районов Донецка, добавила Мирон.

Бывший сотрудник службы безопасности Украины Иван Ступак в беседе с Newsweek выразил сомнение, что продолжение наступления РФ на Украине стоит воспринимать как форму мести за Курск. По его мнению, Кремль выберет что-то более масштабное.

В любом случае, уверена Мирон, Москва стоит перед «очень трудным выбором». Ей необходимо выработать ответ, который станет ясным сигналом западным странам, поддерживающим Киев и поставляющим ему оружие.

По данным американских СМИ, многие в администрации Байдена не опасаются обострения ситуации, однако ряд официальных лиц США всё же обеспокоены тем, что РФ может значительно усилить ракетные удары по украинской инфраструктуре.

В то же время непонятно, что планирует предпринимать Киев. Например, генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан заявил в соцсетях, что есть три варианта. Украина может попытаться удержать занятую территорию до начала переговоров, частично покинуть Курскую область или полностью вернуть войска на территорию Украины. По мнению бывшего военачальника, каждый из этих вариантов сопряжён с разным уровнем риска для военнослужащих.

«Несмотря на то, что украинцы изменили общественное мнение о том, что они находятся в обороне, кажется маловероятным, что они захотят поддерживать крупномасштабное вторжение в течение нескольких месяцев», — заявил Мэтью Сэвилл из Королевского института объединённых вооружённых сил. «Им предстоит принять решение о том, когда лучше всего торговать захваченной землёй и с какой целью».