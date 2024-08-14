На фоне ядерных угроз КНДР — США и Южная Корея проведут совместные военные учения

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Ежегодные военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS) пройдут с 19 по 29 августа и будут отражать ядерные угрозы Северной Кореи, глушение GPS и кибератаки, пишет Arirang. Учения будут включать в себя компьютерное моделирование, одновременные полевые тренировки и учения по гражданской обороне.

ВЕДУЩАЯ: Военные учения Ulchi Freedom Shield, проводимые в этом году Южной Кореей и США, начнутся на следующей неделе. Учения направлены на укрепление совместной обороны против растущих угроз со стороны Северной Кореи. Подробнее — наш корреспондент по вопросам обороны Чхве Мин Чжун.

ЧХВЕ МИН ЧЖУН, корреспондент Arirang News: В следующий понедельник Южная Корея и США начнут ежегодные учения Ulchi Freedom Shield. Учения UFS — это масштабные комбинированные военные и гражданские учения, которые включают в себя компьютерное моделирование, комплексные полевые учения и учения по гражданской обороне с участием правительственных учреждений.

В этом году в них примут участие около 19 тысяч южнокорейских военнослужащих. Будет проведено около 48 учений на открытом воздухе, включая полевые манёвры и учения с боевой стрельбой на суше, море и в воздухе.

По словам южнокорейских военных, UFS-2024 призваны укрепить совместную оборону союзников против растущих ракетных угроз со стороны Северной Кореи, глушения GPS и кибератак. В частности, Сеул и Вашингтон намерены сильнее укрепить свои возможности по сдерживанию северокорейского оружия массового поражения.

ЛИ СУН ЧЖУН, представитель Объединённого комитета начальников штабов Республики Корея: Совместные учения Республики Корея и США являются важнейшим фактором, способствующим укреплению обороноспособности Южной Кореи в условиях непредвиденных обстоятельств и кризисов. Мы поддерживаем очень высокую степень готовности, чтобы быть в состоянии немедленно, решительно и полноценно ответить в случае провокации.

РАЙАН ДОНАЛЬД, пресс-секретарь ВС США в Корее: Всё это делается для того, чтобы отсутствие воображения не застало нас врасплох и чтобы мы смогли обеспечить защиту Республики Корея.

ЧХВЕ МИН ЧЖУН: Военные учения этого года вряд ли будут основаны на сценарии применения ядерного оружия. Однако некоторые военнослужащие примут участие в тренировках, основанных на ядерной программе Северной Кореи, в рамках правительственных учений.

В UFS-2024 также примут участие представители нескольких стран-членов Командования ООН. Продлятся учения одиннадцать дней — до 29 августа.

Военные органы Сеула и Вашингтона обычно внимательно следят за возможными провокациями Северной Кореи в отношении учений UFS, или, как называет это сам северокорейский режим, «репетицией вторжения».

Чхве Мин Чжун, Arirang News.

Дата выхода в эфир 13 августа 2024 года.