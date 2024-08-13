 

Мнение «аналитика»: О зоне ответственности… Кто виноват в «манёвре» под Курском?

13.08.2024, 23:50, Разное
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От этого вопроса не отделаться и не отвертеться. Как же так получилось, что иностранная военная интервенция в российские пределы стала внезапной для ответственных лиц?

Да, сейчас есть уже немало версий, где одни «прошляпили», вторые «проморгали», а третьи и вовсе «подставили», оголив некий значимый порубежный участок. Но есть и более важный момент. А как такое нападение вообще стало возможным?

И тут есть один очень неприятный ответ.

Два года и два месяца назад один невысокий человечек на высоком посту пообещал «поражение центров принятия решений», если Киев хотя бы на миг решится что-то военное выкинуть против российских территорий. Причём удалы будут нанесены не только по украинскому Минобороны, Генштабу, ГУР и проч., но и по другим «центрам». Даже если они вне пределов Украины.

С тех пор много чего утекло. И много чего прилетело по российским территориям — как по «новым», так и по «старым». Но — ни один по-настоящему что-то решающий «центр принятия решений» так всерьёз и не пострадал. И ни одно высокое ЛПР — тоже.

А безнаказанность рождает много чего нехорошего. Вот и случилось то, что случилось.

Так может, пора бы уже тому, кто всё это сгоряча наобещал, как-то за базар ответить?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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