Мнение: Канатная дорога на ВДНХ, строительство ВСМ и новый мост на Урале

1. В Москве открыли ещё одну туристическую достопримечательность – крупнейшую в столице канатную дорогу. В отличие от более известных канатных дорог нашей страны, она ведёт не в горы, как в Крыму и на Кавказе, и не через крупную реку, как в Нижнем Новгороде (ссылка):



…Всесезонный аттракцион получил название «Воздушный трамвай»… Скорость движения — от 2,5 до 4 метров в секунду. В среднем длительность поездки составляет 6 минут. Для сравнения — путь пешком занимает в среднем 12 минут. За час по канатной дороге могут проехать до 1000 человек.

Это одно из самых высоких сооружений такого типа в парках развлечений мира — кабинки канатной дороги находятся на высоте 32 метров. Этот объект также является самой длинной канатной дорогой в Москве: длина маршрута составляет 769 метров…

Насколько можно понять, проектировщики вдохновлялись картинками из советских журналов:

2. Тем временем уже идёт подготовка строительных площадок одного из главных инфраструктурных проектов десятилетия, скоростной железной дороги Москва – Петербург (ссылка):



Министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что в строительстве первой в стране высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург задействованы сотни предприятий. Сама стройка даст импульс развитию российской промышленности.

«Мы используем исключительно отечественные наработки: это и подвижной состав, это и вся инфраструктура пути, новые транспортно-пересадочные узлы. И конечно, строительство ВСМ — это хороший импульс для нашей промышленности, потому что сотни предприятий задействованы в реализации этого проекта», — сказал Роман Старовойт.

Проектирование магистрали выполнено на 60%, идут подготовительные работы. На головном участке на выходе из Москвы уже начаты подготовительные работы на земле.

Трасса должна сократить время в пути между этими городами до 2 часов 15 минут, поезда будут ходить каждые 10-15 минут. Маршрут магистрали пройдет через Тверь и Великий Новгород.

Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2028 года.

3. Строительство грандиозных инфраструктурных объектов успешно идёт и в других регионах России (ссылка):

На Урале активно продолжается строительство автобана М-12, который соединит три региона. <…>

В рамках строительства автобана М-12 на Урале завершены ключевые этапы работ, и готовность участка в Свердловской области уже превысила 70%. Трасса протяженностью 273 километра будет проходить через Башкирию, Пермский край и Свердловскую область, обеспечивая беспрепятственный проезд без светофоров и пересечений на одном уровне. <…>

Наиболее впечатляющим объектом проекта стал мост через реку Большую Сарану, высота которого достигает 50 метров, что соответствует 20-этажному зданию. Длина моста составляет 540 метров, а вес металлоконструкций превышает 4 тысячи тонн. Строители успешно завершили все 6 этапов надвижки пролетного строения моста, опередив график на два месяца. В этом процессе задействованы около 200 человек и 20 единиц техники.

Трасса М-12, которую в будущем планируется продлить до Владивостока, станет важной артерией для транспортировки грузов и пассажиров.

Дежурно напомню, что большинство крупнейших мостов нашей страны (по общей протяжённости, высоте, длине пролётов) было построено в 21-м веке, в правление Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Cо списками крупных проектов современной России вы можете ознакомиться в статьях на Руксперте:

– Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2000-2004)

– Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2004-2008)

– Крупные российские проекты (Дмитрий Медведев, 2008-2012)

– Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2012-2018)

– Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2018-2024)

– Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2024-2030)