Рупор кремлевской пропаганды: Об отношении к “сюрпризам” на войне

Об отношении к "сюрпризам" на войне

Если бы в СССР в марте 1943 г. был телеграм.

Тег "сарказм". С комментариями по реальному положению дел и справками.

"Отступление под Харьковом показало всю гнилость сталинского режима. Неужели горький опыт 1942 года ничему не научил? Почему опять те же ошибки? Так и Харьков потеряем".

Комментарий(справка): ситуация марта 1943 г. принципиально отличалась от 1942 г. как по ресурсам, так и по общей обстановке, в 1943 г. подловили слабое место наступающей группировки. Харьков да, потеряли.

"Во всем виноват Начальник Генштаба Василевский. Кстати, почему он не появляется в Москве? Вместо него здесь какой-то Антонов".

Комментарий(справка): занимавший должность начальника ГШ А.М.Василевский был представителем Ставки, причем да, под Харьковом.

"С передовой сообщают, что у врага появились какие-то тяжелые "Тигры". Неужели нельзя было понять, что противник не будет сидеть сложа руки и создаст новые танки? Сколько будут искать меры противодействия? Месяц? Два?"

Комментарий(справка): "Тигры" да, устроили шумный бенефис именно под Харьковом, растоптали противотанковую бригаду, противоядие придумали только после Курска, а реально позже, когда запустили в производство ИС-ы (первое применение Корсунь) и Т-34-85 (первое применение на фронте апрель 44-го).

"Наши танки расстреливают с воздуха! Десятки машин горят! Как на полигоне. Заводы Европы дали авиационные пушки со снарядами из вольфрама невзирая на красные линии поставщикам вольфрама и полную блокаду континента, возмутительно! Откуда у Третьего Рейха вольфрам? Почему у нас нет такого оружия? Почему у танков нет крупнокалиберных пулеметов?".

Комментарий(справка): под Харьковом в марте 1943 г. у немцев в дело пошли противотанковые Ju-87G с 37-мм пушками с подкалиберными снарядами, выброшенный осекшийся выстрел наши подобрали и могли изучить. Краник с вольфрамом действительно прикрутили далеко не сразу. Количество таких самолетов, впрочем, было невелико.

Ну и как бомбанет гипотетический телеграм-СССР 1943 г. в июне 1943 г. от налетов Люфтваффе на Поволжье с ударами по ГАЗу и авиазаводу в Саратове можете уже представить себе сами.

На заднем плане уныло скачут из Магдебурга клоуны "Охранка-Третье Отделение".

Вопрос не в справедливости/несправедливости упреков, а в отношении к событиям. Вооруженный конфликт это всегда сюрпризы.

(с) Алексей Исаев

https://t.me/iron_wind/1012 – цинк

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