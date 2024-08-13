Мнение: Проблема кадровых перестановок, доходы от внедрения ИИ и роботы-автосборщики

1. Как только на фронте начинаются события, добровольные помощники Запада немедленно призывают к решительным кадровым перестановкам. Конкретно ситуацию в Курске мы с Кримсональтером обсуждали в воскресенье в Клубе Зелёной Свиньи, сделали спецвыпуск про Курск (ссылка). А в общем про требования «увольнять виновных» хорошо написал на днях Алексей Антонов (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3):



Вот, собираемся мы внепланово уволить (например!) начальника пельменной службы Министерства обороны РФ. За то, что в армии недостаток, ну допустим, пельменей. Военблогеры жалуются, военнослужащие кричат «Шойгу, где пельмени?», всё из рук вон плохо. Фронты без пельменей трещат, а должны трещать лица личного состава (от пельменей). Дело дошло до Верховного.

Допустим, если бы верховным был Вася с дивана, он бы конечно быстро решил эту проблему. Нанял бы кого-то, кого ему бы посоветовали военблоггеры. Гиркина, или даже Рунова. Как-то так бы сделал. На следующее утро новый честный хороший человек возглавил пельменное снабжение, и дал наконец МО пельменей. Ура. Хэппи энд.

Что примерно происходит в реальности? О чём может думать Верховный в рамках подобного решения? Я знать не могу, но давайте порассуждаем.

Реально ли в отсутствии пельменей виноват начальник пельменной службы? Сколько вины на нём, а сколько на обстоятельствах? Мог ли он справиться лучше? Сколько процентов он сделал из возможного? Может оказаться так, что он выложился на максимум, но объективно негде было взять фарш. А это вообще не его ведомство. И рапорты лежали на столах, да не читал их никто. Вот же они. Не виноват, получается.

Ладно, окей, прочитали три разных отчета от разных служб, включая ФСБ и ГРУ, и выяснили, что виноват-таки начальник пельменной службы. Был недостаточно эффективен. Надо менять.

Окей, кого назначим? У кого есть опыт? Кто в третью пельменную воевал еще, и руководил полком? Так, есть один кандидат. И теперь надо одного поменять на другого.

У начальника пельменной службы неким образом выстроен критически важный для армии процесс. Пельменей мало, но они всё же есть. Иногда даже с мясом. У начальника были замы, разные доверенные-поверенные, свои контакты в разных министерства и ведомствах. При замене его на другого, какие процессы могут испортиться? Сколько еще человек надо заменить, каких и на кого? А у нового они есть? <…>

Далее, как сделать так, чтобы процесс снабжения пельменями не поломался в столь сложный момент, когда от их поставки зависят не только жизни людей, но и их пищеварение и даже стул? На каких этапах какие проекты реализует текущий начальник, и как их безболезненно «продолжить» при его замене? Какие есть риски? <…>

Свести усилия врага на нет по поводу паники можно совершенно бесплатно. Странно, что вы этим не пользуетесь. Достаточно не паниковать. Враг бы деньги впустую тратил, военблогеры бы разорились, а мы бы получали неоспоримое преимущество.

2. Внедрение новейшего искусственного интеллекта ожидаемо ведёт к росту доходов компаний, которые его используют (ссылка):



86% компаний, использующих генеративный ИИ, зафиксировали рост доходов на 6% или более, согласно новому исследованию, проведенному Google Cloud совместно с National Research Group в США. Исследование охватило 2508 руководителей крупных предприятий по всему миру с доходом не менее $10 миллионов, и было проведено в период с 23 февраля по 5 апреля этого года.

Исследование показало, что 74% компаний, внедривших генеративный ИИ хотя бы в один из своих бизнес-процессов, смогли вернуть вложенные инвестиции менее чем за год. При этом 63% респондентов признали, что ИИ стал катализатором роста их бизнеса, а 82% компаний из финансового сектора отметили значительный прирост числа клиентов и объемов продаж благодаря использованию ИИ. <…>

Согласно отчету, компании могут внедрить ИИ в свои процессы от идеи до полной реализации менее чем за 6 месяцев. В среднем, компании, использующие ИИ, отметили повышение производительности на 45%. Основные улучшения, по словам 70% опрошенных, связаны с IT-процессами и эффективностью персонала.

Вопрос в том, насколько точно подсчитаны эти доходы, и стоят ли своих денег акции компаний, которые занимаются разработкой ИИ прямо сейчас. Это мы тоже обсуждали в Клубе Зелёной Свиньи, неделю назад, когда многие писали про «сдувающийся пузырь Искусственного Интеллекта» (ссылка). Если коротко — я думаю, что ОпенАИ и бесчисленные китайские разработчики ИИ находятся в зоне риска, они вполне могут получить в итоге серьёзные убытки или даже обанкротиться. Однако сама по себе технология ИИ почти наверняка является настоящей, так что нам, потребителям, не так уж важно, кто будет клепать умных роботов через 5-10 лет: ОпенАи или какой-нибудь ШмопенАИ. Главное, что нейросети останутся важным рабочим инструментом… возможно, более важным, чем всё, что изобрело человечество за последние несколько веков. Впрочем, про развитие ИИ надо будет поговорить отдельно. Пока что я планирую сделать пост, когда новый GPT, разговаривающий нормальным голосом, дотечёт до обычных пользователей, и я смогу пообщаться с ним лично.

3. В Китае тем временем уже потихоньку добавляют человекоподобных роботов в настоящие цеха (ссылка):

В Китае человекоподобные роботы заменили людей на производстве Zeekr.

Zeekr и Ubtech Technology подписали соглашение об использовании человекоподобных роботов для работы на автомобильном конвейере. Об этом сообщает cnevpost.com.

Отмечается, что роботы-андроиды функционируют на конвейере уже три недели, хотя пока используются только в самых простых задачах.

На конвейере работают роботы серии Walker S Lite. По пропорциям они напоминают человека. Роботы могут воспринимать окружающую среду, взаимодействовать с объектами и людьми.

Среди достоинств этого андроида — способность устойчиво перемещаться с 15-килограммовой коробкой.