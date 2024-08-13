 

Рупор кремлевской пропаганды: Курск и угроза оперативных последствий для ВСУ

13.08.2024, 21:15, Разное
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Курск и угроза оперативных последствий для ВСУ

Противник вчера и сегодня начал осознавать, что Генштаб ВС РФ не клюнул на предложения снимать резервы из под Нью-Йорка и с Красноармейского направления и продолжает сохранять интенсивный нажим на позиции противника, который ведет к освобождению населенных пунктов и территории, которые Россия так или иначе намерена освободить.

Конечно, противник рассчитывал, что поддавшись панике российское командование начнет купировать возникший оперативный кризис за счет наиболее успешных направлений и таким образом атака ВСУ на Курскую область позволит противнику стабилизировать критические для него участки фронта. Но этого добиться не получилось. На фоне первоначального пиар-успеха вылезли все оперативные проблемы ВСУ связанные с тем, что часть резервов необходимых на Донбассе оказалась связанна в боях за южные районы Курской области, без особых перспектив добиться серьезных оперативно-стратегических целей вроде захвата Курской АЭС. И чем дольше резервы ВСУ будут связаны этими боями, тем более критическим будет их отсутствие на ключевых участках фронта на Донбассе.

В этой связи, противнику остается либо увеличивать нагрузку на операцию в Курской области бросая в бой имеющиеся резервы, либо предпринимать более серьезную атаку на границе Брянской или Белгородской областей, чтобы переломить складывающиеся оперативные тенденции. Ну или же активировать старую авантюру с десантом на Энергодар и ЗАЭС.

Проблема противника в том, что просто обороны уже недостаточно – переход к полной обороне в Курской области в текущей конфигурации фронта и переброска имеющихся резервов на Донбасс, будет означать очевидную фиксацию провала Курской авантюры, ради которой пожертвовали частью фронта на Донбассе.

Поэтому более вероятно, что противник попытается активизировать дополнительные удары на границе или пуститься во все тяжкие с десантом. Сидение в обороне ничего хорошего Украине конечно же не принесет – этот сценарий тем более выгоден России. Поэтому сейчас конечно надо внимательно следить за тем, как бешенное животное будет метаться в поисках выхода из ухудшающейся стратегической ситуации.

Трансляция боевых действий на Украине (в том числе и бои в Курской области) как обычно продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь.

Источник: Colonel Cassad


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